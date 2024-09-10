У центрі Києва завтра обмежуватимуть рух: в чому причина

У середу, 11 вересня, у центральних районах Києва діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху. Причиною є проведення у столиці саміту Кримської платформи.

Обмеження стосуватимуться Печерського та Шевченківського районів міста. Про це повідоміли в Управлінні державної охорони України.

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У Києві тимчасово обмежать рух

Раніше проведення саміту Кримської платформи 11 вересня анонсував Володимир Зеленський.

11 вересня, у зв'язку з проведенням саміту Кримської платформи, у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть запроваджені в центральній частині міста, а також у Печерському та Шевченківському районах,

– йдеться в публікації.

Жителів та гостей Києва закликали врахувати зазначену інформацію під час переміщення містом.

Довідка. Кримська платформа – це ініційований Україною міжнародний координаційний механізм, який був створений у 2021 році. Мета платформи – збереження уваги до Криму у міжнародному порядку денному, захист прав людини у Криму, сприяння деокупації півострова.