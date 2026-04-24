Майже рік не знали, що з ним: з полону повернувся боєць "Люті" Дмитро Сілівончик

24 квітня пройшов ще один обмін полоненими. Серед 193 захисників з російського полону повернувся старший лейтенант поліції Дмитро Сілівончик.

Він боєць штурмового полку "Сафарі" об'єднаної штурмової бригади Національної поліції "Лють". Про це повідомив Іван Вигівський.

Що відомо про звільнення Дмитра Сілівончика?

Про Дмитра Сілівончика нічого не було відомо майже рік. Потім сім'я отримала довгоочікувану звістку, що він живий та перебуває у полоні.

Увесь цей час за його звільнення боролася держава, підрозділ, побратими, родина.

Перші миті на рідній землі: дивіться відео

"І сьогодні він вдома. Це результат великої та складної роботи та ще одне нагадування, що ми повертаємо своїх… Дмитре, радий, що ти вдома! Попереду відновлення та найочікуваніші зустрічі з рідними", – написав Вигівський.

Військовий розповів рідним телефоном, що мав поранення, які уже зажили і про які він не розповідав.

Все добре,

– заспокоїв він маму.

Розмова з рідними: дивіться відео

Що відомо про обмін полоненими?

Серед звільнених 24 квітня є поранені та ті, проти кого Росія завела кримінальні справи. Дехто перебував у в'язницях Чечні. Багато із тих, хто повернувся додому, – це хлопці 2000-х років народження.

У Коордштабі розповіли, що наймолодшому воїну виповнилося 24 роки. А вік найстаршого – 60. Окрім того, двоє воїнів нині святкують свій день народження.

Варто зауважити, що під час попередніх обмінів 5 та 6 березня вдалося встановити перебування щонайменше 12 українців, доля яких досі була невідомою.