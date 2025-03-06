Рішення призупинити обмін розвідданими ухвалив особисто Трамп, – CBS

Директор ЦРУ Джон Реткліфф 5 березня повідомив про призупинення обміну розвідувальними даними з Україною. Він не уточнив масштаби паузи, але сказав, хто саме ухвалив таке рішення.

Про це пише CBS, передає 24 Канал. Нагадаємо, після суперечки Володимира Зеленського та Дональда Трампа в Овальному кабінеті, що відбулася 28 лютого, США призупинили військову допомогу для України.

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Хто прийняв рішення про розвіддані

За інформацією CBS, рішення призупинити обмін розвідданими ухвалив особисто президент США. Реткліфф зазначає, що Трамп сказав "зробімо паузу". Відомо, що це стосується "військового фронту та фронту розвідки".

Я хочу дати вам можливість подумати про це, і ви бачили реакцію. Президент Зеленський зробив заяву, в якій сказав: "Я готовий до миру, і я хочу, щоб лідерство Дональда Трампа забезпечило цей мир",

– сказав директор ЦРУ.

Пізніше він додав, що США мають намір й надалі пліч-о-пліч співпрацювати з Україною в її конфлікті з Росією.

До слова, також CBS уточняє – адміністрація Трампа призупинила обмін "летальними" розвідданими. Йдеться нібито про інформацію для ударів по території Росії, роботу HIMARS тощо. Натомість частина "оборонних" даних, які дозволяють Україні захищатися, продовжує надходити.