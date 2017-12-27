Обмін полоненими на Донбасі: з’явилась реакція Меркель і Макрона

Канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон привітали обмін полоненими, що відбувся 27 грудня на Донбасі.

Про це йдеться на сайті Бундестагу.

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"Обмін полоненими дає Східній Україні трохи більше сподівань на мир", – сказано у повідомлені.

Також Меркель та Макрон закликали сторони докласти зусиль, аби сприяти обміну й іншими полоненими, які не були звільнені сьогодні.

Лідери виступили за повернення російських офіцерів до Спільного центру контролю і координації припинення вогню і стабілізації на лінії зіткнення.