Обмін полоненими: Порошенко назвав людей, завдяки яким це відбулось

Під час обміну полоненими Президент України Петро Порошенко зустрів звільнених українців поблизу лінії зіткнення на Донбасі.

Про це повідомляє прес-служба Глави держави.

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За словами Порошенка, звільнити українців допомогли європейські дипломати.

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"Зусиллями канцлери Німеччини Ангели Меркель та президента Франції Еммануеля Макрона і великої нашої команди стало можливим, щоб ви зараз були з нами", — сказав Порошенко.

Загалом, остаточні цифри щодо обміну полоненими виглядають так: 73 громадяни повернулись в Україну, 233 людини передали бойовикам.