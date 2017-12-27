Обмін полоненими: Порошенко назвав людей, завдяки яким це відбулось
22:32, 27 грудня 1409 Читать новость на русском
Під час обміну полоненими Президент України Петро Порошенко зустрів звільнених українців поблизу лінії зіткнення на Донбасі.
Про це повідомляє прес-служба Глави держави.
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За словами Порошенка, звільнити українців допомогли європейські дипломати.
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"Зусиллями канцлери Німеччини Ангели Меркель та президента Франції Еммануеля Макрона і великої нашої команди стало можливим, щоб ви зараз були з нами", — сказав Порошенко.
Загалом, остаточні цифри щодо обміну полоненими виглядають так: 73 громадяни повернулись в Україну, 233 людини передали бойовикам.
Джерело: 24 Канал
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