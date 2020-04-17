Обмін полоненими: в'язнів, які відмовились повертатись до бойовиків відпустять на волю – відео
Четверо вʼязнів, які під час обміну полоненими 16 квітня відмовилися повертатись на окуповані території Донецької та Луганської областей, після обовʼязкової обсервації можуть бути вільними.
Таку інформацію в коментарі "Бабелю" повідомила омбудсмен Людмила Денісова. За її словами, вони пройшли "процесуальну очистку".
Радимо ознайомитись Агент ФСБ і диверсанти: кого Україна віддала бойовикам під час обміну полоненими
Якщо до них не буде претензій від правоохоронних органів, вони можуть бути вільними,
– зауважила Денісова.
Проросійські найманці відмовились повертатися на окупований Донбас: дивіться відео
Обмін полоненими 16 квітня: основне
- Це перший обмін у 2020 році, а також перший після великого обміну 29 грудня 2019 року.
- Україна звільнила 20 своїх громадян. Серед людей, які повернулися з підвалів бойовиків, більшість є цивільними. У списках лише двоє військових і правоохоронець, а луганські бойовики відпустили лише цивільних.
- 14 бойовиків та їхніх прихильників Україна передала на окуповані території. При цьому в ОРДО повернулися 10 осіб (один відмовився), в ОРЛО – 4 особи (троє відмовилися).
Зверніть увагу! Віцепрем'єр-міністр і міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що наступний обмін полоненими може пройти через місяць. Новий обмін, швидше за все, теж відбудеться з бойовиками на Донбасі.
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