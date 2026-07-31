"Ознака страху ворога": Командир "Хартії" Оболєнський уперше прокоментував замах на себе

У п'ятницю, 31 липня, відбулася невдала спроба замаху на життя командира корпусу "Хартія" Ігоря Оболєнського. Нападника затримали, сам Оболєнський вважає такий інцидент свідченням того, що "ми все робимо правильно й ефективно знищуємо ворога".

Про це офіцер написав на своїй Фейсбук-сторінці.

Як Оболєнський висловився про замах на себе?

Передусім полковник зауважив, що терор – це один із засобів ведення війни, який активно застосовують росіяни. Роблять вони це через власні невдачі у спробах досягнути політичної цілі військовими методами.

Сьогоднішній замах є доказом того, що ми все робимо правильно і ефективно знищуємо ворога на полі бою,

– підкреслив Оболєнський.

Він подякував за підтримку й турботу, які, за словами військового, переконують, що їхня робота є важливою для українців.

"Замах – це ознака страху ворога. І наша відплата змусить його боятися ще більше", – резюмував офіцер. Зауважимо, що виконавцем замаху виявився 69-річний житель Харкова. Його завербували російські спецслужби.

За даними СБУ, російський куратор поставив пенсіонеру завдання ліквідувати Ігоря Оболєнського під приводом того, що він нібито працює на ворога".

Чим відзначився Оболєнський за роки служби?

Ігор Оболєнський воює з 2014 року. За цей час він брав участь у боях на Донбасі, зокрема в районах Слов'янська, Краматорська, Світлодарської дуги, Бахмута та Серебрянського лісництва, а також у звільненні Руської Лозової.

У 2015 році військовий очолив експериментальний батальйон бригади "Рубіж" і долучився до впровадження натівських стандартів планування операцій. З 2025 року він командує 2-м армійським корпусом НГУ "Хартія". 15 липня 2026 року Оболєнському присвоїли звання Героя України. Крім того, він має ордени Богдана Хмельницького та "За мужність".