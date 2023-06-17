Переповнені палати та бійці з важкими травмами: який вигляд мали госпіталі на "Азовсталі"

Протягом 86 днів українські захисники мужньо боронили Маріуполь та давали відсіч російським загарбникам. Майже весь час воїни полку "Азов" були в повному оточені, тому єдиним місцем захисту стали бомбосховища заводу "Азовсталь".

На заводі були не тільки військові, а й цивільні. В одному з приміщень влаштували госпіталь для поранених. Один із захисників Маріуполя Руслан "Давід" Сербов показав, який вигляд мали палати для поранених, повідомляє 24 Канал.

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Переповнені палати з важкими пораненими

"Давід" опублікував кілька світлин, на яких можна побачити госпіталі, які облаштували азовці для поранених побратимів на території заводу. Ліжка для захисників стоять настільки близько один до одного, що здається ніби між ними не пройти.

Палати з пораненими, серед яких багато важких випадків, переповнені. "Давід" наголосив, що багато бійців, як боронили Маріуполь та "Азовсталь" нині перебувають у російському полоні, де переносять важкі тортури.

Відчувши на собі всю важкість кайданів, голоду та багато чого, інколи здавалося, що краще б я загинув десь там у Маріуполі. Все те, з чим стикаються бійці, незрозуміле та дивне для пересічних громадян. Це дві різні планети, два різних Всесвіти,

– наголосив захисник.



Поранені захисники "Азовсталі" / фото Руслан "Давід" Сербов



Переповнені госпіталі на заводі / фото Руслан "Давід" Сербов



Важкопоранені не здавалися до останнього / фото Руслан "Давід" Сербов

Росіяни влаштували "судилище" над азовцями