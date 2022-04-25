Оборона на Півдні вибудувана грамотно, – Веніславський сказав, чи можлива окупація Одеси

Одеса ще на початку повномасштабного вторгнення Росії готувалась до можливого наступу окупантів. Проте росіянам досі так і не вдалось захопити портове місто через міцну оборону.

Про це в ефірі 24 каналу розповів Федір Веніславський – нардеп та член комітету Верховної Ради з нацбезпеки. За його словами, захист Одеси та всього Півдня України вибудований грамотно.

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Не можуть похвалитись нічим, окрім ракетних атак, – Веніславський

Член комітету з нацбезпеки зазначив, що проміжна ціль, яку декларував ворог перед початком нової великої війни – це окупація всієї південно-східної частини України, а отже відрізання української держави від Чорного й Азовського морів.

Особисто я переконаний, що наша оборона на південних рубежах вибудувана дуже грамотно, тактично правильно. Загрози окупації Одеси я точно не бачу,

– наголосив Веніславський.

Він додав, що комітет із нацбезпеки, оборони й розвідки проводив виїзні засідання, зокрема в Одесі, а також Миколаєві. Для контролю навіть зустрічались з командуванням оперативного командування "Південь".

"Спроможностей ворога навіть немає для того, щоб вчиняти активні дії, окрім як терористичні атаки, які вражають в основному мирну інфраструктуру. Іншими способами ведення війни він (ворог – 24 канал) похвалитись не може", – підкреслив Веніславський.