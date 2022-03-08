Українська оборона втримує рубежі: темпи просування ворожих військ значно уповільнились

8 березня 2022 , 07:04
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Джерело:

фейсбук Генштабу ЗСУ

Українські сили оборони продовжують вести оборонну операцію по визначених рубежах. Темп просування противника значно уповільнився.

Відповідну інформацію опублікували вранці 8 березня. Про це написали у Генштабі ЗСУ.

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ЗСУ продовжують оборону: ворог уповільнив темп просування

У Генштабі ЗСУ розповіли, що противник продовжує наступальну операцію, проте темп просування його військ значно уповільнився.

Угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію у межах Південної, Східної та Північної операційних зон по визначених рубежах,
– повідомили у Генштабі ЗСУ. 

Додали, що на Сіверському напрямку триває героїчна оборона Чернігова.


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Автор: Діана Квасневська