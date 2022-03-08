Українська оборона втримує рубежі: темпи просування ворожих військ значно уповільнились
Джерело:фейсбук Генштабу ЗСУ
Українські сили оборони продовжують вести оборонну операцію по визначених рубежах. Темп просування противника значно уповільнився.
Відповідну інформацію опублікували вранці 8 березня. Про це написали у Генштабі ЗСУ.
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ЗСУ продовжують оборону: ворог уповільнив темп просування
У Генштабі ЗСУ розповіли, що противник продовжує наступальну операцію, проте темп просування його військ значно уповільнився.
Угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію у межах Південної, Східної та Північної операційних зон по визначених рубежах,
– повідомили у Генштабі ЗСУ.
Додали, що на Сіверському напрямку триває героїчна оборона Чернігова.
Як можна протистояти ворогу / Інфографіка 24 каналу
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