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      Оборонний бюджет Литви зріс на 232%: цьому посприяла агресія РФ проти України

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      Оборонний бюджет Литви зріс на 232%
      Оборонний бюджет Литви зріс на 232% / Цензор.НЕТ

      За останні 9 років оборонний бюджет Литви виріс на рекордні 232%. На динаміку вплинула і російська агресія проти України.

      Значне зростання оборонного бюджету Литви помітили після того, як війська РФ вдерлися на територію України. Про це пише Постійне представництво Литви в ОБСЄ у твіттері.

      Актуально Вірус не заважає Росії продовжувати агресію проти України, – МЗС Литви

      Литва серйозно ставиться до своєї безпеки. З 2010 по 2019 рік наш оборонний бюджет зріс на 232 відсотки. Значне зростання – після початку російської агресії проти України у 2013 році,
      – мовиться у повідомленні.

      Дипломати також зазначили, що наразі Литва зберігає зобов'язання перед НАТО по внесках 2% від ВВП і також має намір досягти 2,5% до 2030 року.
       

      Позиція Литви щодо війни в Україні

      • У Литві вважають Росію окупантом та заперечують "спірні кордони", якщо мова йде про Крим. Міжнародне право не слід використовувати задля фінансової вигоди.
      • 27 листопада 2019 року Президент України Володимир Зеленський та президент Литви Ґітанас Науседа підписали декларацію про розвиток стратегічного партнерства між Україною та Литвою до 2024 року.
      • Очільник МЗС Литви неодноразово висловлював глибоке занепокоєння "воєнною ескалацією та наступальними спробами проросійських сил".
      • З 2020 року у Литві для телебачення стали закуповувати значно менше російського контенту. Натомість литовцям показують більше українського телепродукту.
      Автор: Альона Захарова
      Теги: Війна Війна на Донбасі Гроші НАТО Президент України Володимир Зеленський Новини Росії Литва Зброя Новини України
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