У Польщі звільнили українського журналіста Віталія Мазуренка, який у прямому ефірі назвав президента Кароля Навроцького "паханом". Висловлювання викликало скандал і реакцію на найвищому рівні.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на заяву видання. Українського журналіста та заступника головного редактора видання Obserwator Międzynarodowy Віталія Мазуренка звільнили після його різкого висловлювання на адресу президента Польщі Кароля Навроцького.

Український журналіст назвав президента "паханом"

Інцидент стався під час ефіру програми Debata Gozdyry на телеканалі Polsat News 26 серпня. У розмові Мазуренко назвав президента країни "паханом". Це слово в кримінальному жаргоні означає ватажка злочинного угруповання чи авторитетного злочинця.

Висловлювання викликало хвилю обурення у Польщі, адже пролунало в прямому ефірі загальнонаціонального телеканалу.

Редакція Obserwator Międzynarodowy одразу виступила з офіційною заявою, підкресливши, що слова Мазуренка не відображають позиції всього колективу.

Як польський портал, ми категорично не приймаємо і не терпимо підривання авторитету посади президента Польщі. Наші цінності базуються на чесній журналістиці, відповідальності за свої слова та повній повазі до інститутів Польської держави та її представників. Повідомляємо, що було ухвалено рішення про негайне припинення співпраці з Віталієм Мазуренком. Ця особа також втратить посаду заступника головного редактора,

– зазначили у виданні.

Сам журналіст уже відреагував на ситуацію. На своїй сторінці він перепросив за сказане й наголосив, що поважає інститути Польщі.

Як громадянин Республіки Польща, хочу підкреслити, що з повною повагою поважаю інститути країни на чолі з президентом Республіки Польща. Прошу вибачення у всіх, чиї почуття могли вплинути на мої слова,

– написав Мазуренко.

Водночас історія може мати й правові наслідки. Керівник Офісу президента Польщі Збігнєв Богуцький заявив, що журналіст має понести відповідальність за образу глави держави.

