Завищували ціни на БпЛА: ДБР проводить обшуки у Vyriy Industries та її директора

7 липня ДБР прийшло з обшуками до компанії Vyriy Industries та її директора Олексія Бабенка. Йдеться про можливе завищення вартості дронів, які постачалися державі.

Інформацію про обшуки "Українській правді" підтвердили як джерела в правоохоронних органах, так і в самій Vyriy Industries.

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Чому ДБР прийшло з обшуками до Vyriy Industries?

У 2025 році компанія Vyriy отримала від держави багатомільярдні контракти на постачання безпілотників. Зараз правоохоронці перевіряють, чи не була їхня вартість штучно завищена.

За версією слідства, ціну дронів могли збільшувати, додаючи до собівартості необґрунтовано високі виробничі, адміністративні та інші витрати.

Зауважимо, що Vyriy Industries – українська компанія, яка виробляє ударні FPV-дрони, БПЛА літакового типу, НРК, наземні станції керування та повітряні ретранслятори.

Директор Vyriy Industries – Олексій Бабенко – також є власником "Бабелю". Нещодавно це видання видало резонансне розслідування про 425-й штурмовий полк "Скеля". У ньому йдеться про можливі знущання з військових, погані умови підготовки, проблеми з медичною допомогою та 26 смертей у навчальних центрах за останні пів року.

Родичі деяких загиблих заявляють про побиття, а колишні військові розповідають про жорстоке ставлення.

Командира "Скелі" на час розслідування відсторонили від посади. ДБР відкрило кримінальне провадження.