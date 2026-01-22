Слідчі НАБУ знайшли 850 тисяч доларів на об'єктах Волинської митниці

Обшуки антикорупційних органів дісталися й митниці на Волині. Там виявили й вилучили 850 тисяч доларів.

Про це інформують у НАБУ. Водночас нікого зі співробітників митних органів так і не затримали. Про підозру також нікому не повідомляли.

Що відомо про обшуки на митниці у Волинській області?

Як розповіли в НАБУ, слідчі за процесуального керівництва прокурорів САП провели обшуки на митному пості "Луцьк" Волинської митниці.

Детективи антикорупційних органів навідалися й на інші об'єкти нерухомості, якими користувалися працівники вказаного підрозділу митниці.

За результатами обшуку одного з таких об’єктів виявили та вилучили понад 850 тисяч доларів,

– повідомили в НАБУ.

У відомстві зазначили, що всі слідчі дії проводилися відповідно до чинного законодавства. Там також уточнили, що після перевірок нікого не затримали, підозри також не вручали.

Решта подробиць поки що не розголошуються для збереження таємниці досудового розслідування.

Де ще останнім часом проводили обшуки слідчі НАБУ?