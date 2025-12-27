НАБУ та САП проводять обшуки у Верховній Раді: фігурантами можуть бути 2 депутати "Слуги народу"

Вдень 27 грудня НАБУ та САП проводять обшуки у стінах Верховної Ради. Слідчі дії можуть стосуватися двох депутатів "Слуги народу".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Oboz та власні джерела у НАБУ.

Що відомо про обшуки НАБУ та САП у Верховній Раді?

Слідчі НАБУ та САП проводять обшуки у стінах Верховної Ради вдень 27 грудня. Слідчі дії стосуються, за інформацією ЗМІ, народних депутатів від "Слуги народу" Юрія Киселя та Юрія Корявченкова.

Зверніть увагу! Згодом у НАБУ офіційно заявили, що не проводять обшуки у народного депутата України Юрія Корявченкова.

24 Канал звернувся по коментар до НАБУ. У відомстві зазначили, що за результатами операції викрито організовану злочинну групу, до складу якої входили чинні народні депутати України. Вони отримували неправомірну вигоду за голосування у Верховній Раді України. Водночас у НАБУ не назвали конкретних прізвищ та пообіцяли надати більше деталей громадськості згодом.

Слідчим діям НАБУ перешкоджають працівники УДО