Обшуки у топпосадовців Нацполу: вилучено понад 22 мільйона гривень, елітний автопарк і зброю

У рамках масштабної операція з очищення системи Нацполіції від корупції викрито схему прикриття "порноофісів" у трьох областях України. Під час обшуків у топпосадовців було вилучено зброю, елітні автівки, годинники та чималу суму готівки.

Про це інформує Генеральний прокурор України Руслан Кравченко. Скільки грошей та майна було вилучено у топпосадовців під час обшуку? Під час обшуків 20 травня у топпосадовців Нацполіції вилучено елітний автопарк з шести автомобілів, 5 швейцарських годинників, вогнепальну та холодну зброю, мобільні телефони, а також готівку в різних валютах на загальну суму понад 22,6 мільйонів гривень.