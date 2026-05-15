СБУ та поліція проводять обшуки в Ужгородському ТЦК

15 травня СБУ та поліція прийшли з обшуками до Ужгородському РТЦК та СП. Попередньо, йдеться про незаконні махінації з повістками.

Факт обшуків в Ужгородському РТЦК та СП у коментарі 24 Каналу підтвердила речниця з комунікацій Нацполіції у Закарпатті Ганна Дан. За її словами, слідчі дії тривають. Деталі з'являться пізніше.

Що відомо про обшуки в Ужгородському РТЦК та СП?

Першим про обшуки в Ужгородському ТЦК та СП повідомив журналіст Віталій Глагола.

За його словами, слідчі дії проходять не лише у самому військкоматі, а й у тимчасово виконуючого обов'язки військкома – підполковника Миколи Мигалейка.

Також обшуки проводять ще у трьох осіб, яких правоохоронці перевіряють у межах справи щодо можливого продажу повісток.

Попередньо, підозру вже вручили двом фігурантам. Один із них – колишній працівник Ужгородського військкомата, який був посередником між клієнтами і військкоматом.

Як стверджує Глагола, за версією слідства, чоловікам могли за гроші оформлювати повістку Ужгородського ТЦК "не на завтра і не на післязавтра, а одразу на дату через місяць чи більше".

За словами журналіста, схема могла працювати так: людині виписували повістку на певну майбутню дату, і вона ще близько місяця жила звичайним життям. За цей "відстрочений комфорт" вона нібито регулярно платила щомісяця. Фактично це було щось на кшталт "абонементу на спокій від ТЦК".

Нагадаємо, що 6 травня СБУ провела обшуки в Дніпропетровському обласному ТЦК та СП. Було затримано офіцера мобілізаційного відділення, який отримав 1500 доларів хабаря за вплив на виключення людини з військового обліку та внесення даних у систему "Оберіг".

Того ж дня у Житомирській області затримали керівника обласного ТЦК та СП. За даними слідства, він вимагав гроші від підприємця, щоб не мобілізовувати працівників його компанії. Зловмиснику оголосили підозру, йому загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.

У Раді готують масштабну реформу ТЦК

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує повністю змінити роботу ТЦК.

Головна ідея – перевести мобілізацію в цифровий формат. Планується створити електронний кабінет військовозобов'язаного, де можна буде бачити свій статус, відстрочку та інші дані. Також хочуть запровадити електронні повістки через онлайн-систему.

Усі дії працівників ТЦК треба обов'язково фіксувати на відео, щоб зменшити зловживання і мати докази у разі скарг.

Окремо ТЦК мають перетворити на більш "сервісні" центри – не лише для обліку, а й для консультацій громадян. Також пропонується розділити їхні функції між різними підрозділами, щоб зменшити корупційні ризики та зробити систему прозорішою. Автори законопроєкту вважають, що це має зменшити конфлікти під час мобілізації та поступово прибрати практики силового вручення повісток.

Капітан ЗСУ Данило Яковлев в інтерв'ю 24 Каналу зауважив, що відновити довіру до системи мобілізації можна через чесний і прозорий аудит ТЦК. Він зазначає, що перевірки вже нібито тривають, але незрозуміло, у якому форматі й наскільки вони ефективні. На його думку, головна проблема – відсутність довіри до державних органів, які могли б це робити самостійно. Він пропонує залучити до аудиту не лише Міноборони, а й депутатів, журналістів, антикорупційні та громадські організації, щоб забезпечити прозорість.

Також військовий вважає, що конфісковані у корупціонерів кошти слід напряму спрямовувати на потреби ЗСУ – закупівлю техніки, дронів та іншого забезпечення. На його думку, лише публічність, участь незалежних людей і реальні результати для армії можуть повернути довіру до системи.