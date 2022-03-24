Обстріл аміакопроводу на Чернігівщині: витік припинено, випари у межах норми

Через обстріл окупантів на Чернігівщині сталася розгерметизація аміакопроводу. Однак зусиллями ДСНС витік аміаку припинений.

Увечері 23 березня окупанти поцілили снарядом в машинну залу аміачного цеху. Саме це спричинило розгерметизацію.

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Після атаки в цеху стався витік аміаку. Однак підрозділам ДСНС вдалося його зупинити.

Концентрація аміаку в повітрі в межах допустимої норми. Жертв або постраждалих, на щастя, немає.

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