Обстріл аміакопроводу на Чернігівщині: витік припинено, випари у межах норми
24 березня 2022 , 09:55Читать новость на русском
Джерело:телеграм В'ячеслава Чауса
Через обстріл окупантів на Чернігівщині сталася розгерметизація аміакопроводу. Однак зусиллями ДСНС витік аміаку припинений.
Увечері 23 березня окупанти поцілили снарядом в машинну залу аміачного цеху. Саме це спричинило розгерметизацію.
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Після атаки в цеху стався витік аміаку. Однак підрозділам ДСНС вдалося його зупинити.
Концентрація аміаку в повітрі в межах допустимої норми. Жертв або постраждалих, на щастя, немає.
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