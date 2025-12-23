Директор Чорнобильської АЕС: саркофаг над аварійним реактором не витримає прямого влучення росій

На Чорнобильській АЕС наразі зберігається серйозна загроза над аварійним реактором. Пряме влучання ракети чи дрона може пошкодити укриття і призвести до розгерметизації старого саркофага.

Про це в інтерв'ю AFP повідомив директор ЧАЕС Сергій Тараканов, пише 24 Канал із посиланням на BBC.

Які наслідки може мати удар російських військ по Чорнобильській АЕС?

За словами керівника Чорнобильської атомної електростанції, наразі російські обстріли становлять серйозну небезпеку для саркофага над аварійним реактором.

Якщо ракета чи дрон потрапить безпосередньо або навіть впаде десь поруч, наприклад "Іскандер", не дай Боже, це викличе мініземлетрус. Ніхто не може гарантувати, що після такого "Укриття" встоїть. Це головна загроза,

– сказав Тараканов.

Довідково! Саркофаг зведений після аварії на ЧАЕС у 1986 році. Згодом він був накритий новою захисною оболонкою (конфайнментом) – сталевою аркою, яка мала б захистити старий саркофаг.

За інформацією МАГАТЕ, укриття над реактором втратило частину своїх захисних функцій, зокрема здатність повністю утримувати радіоактивні матеріали, хоча основні конструкції залишаються цілими. Директор АЕС попередив, що ще одне пряме попадання може пошкодити й старий саркофаг, який перебуває під сталевою аркою.

Що відомо про атаку росіян на ЧАЕС?