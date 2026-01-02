Укр Рус
2 січня, 18:08
2

Не лише будинок: у Харкові ракети прилетіли і по супермаркету

Ірина Чеботнікова
Основні тези
  • 2 січня російські ракети влучили по багатоповерхівці та супермаркету в Харкові.
  • Унаслідок обстрілу постраждало 30 осіб, зруйновано житлові будинки, пошкоджено лікарню, тепломережу та електромережу міста.

Росія очікувано продовжила бити по Україні і в новому році. 2 січня окупанти жорстоко обстріляли Харків, ударивши по багатоповерхівці в центрі міста. Та під атакою опинився не тільки будинок.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Ігоря Терехова

Куди ще влучили російські ракети в Харкові 2 січня? 

Мер Харкова розповів про наслідки обстрілу. 

Це була чотириповерхова будівля супермаркету. Хочу сказати, що до війни був розташований магазин SPAR. Я дуже часто приходив, робив покупки, 
– висловився Терехов. 

У поліції заявили, що відомо про поранених. 

"2 січня близько 14:30 ворог завдав два удари по центральному району міста. Влучання відбулися в багатоповерховий житловий будинок в Київському районі. Внаслідок обстрілу постраждало цивільне населення", – поінформували правоохоронці. 

Постраждалим надають необхідну медичну допомогу та шпиталізують їх. 

Зверніть увагу! На 17:05 відомо вже про 30 постраждалих у Харкові. 

Наслідки російської ракетної атаки по центру Харкова: дивіться відео Харківської прокуратури

 

"Зазнали руйнувань і пошкоджень житлові будинки, уражено будівлю супермаркету. Виникла пожежа. На місце події виїхали всі екстрені служби. Поліцейські допомагають населенню та фіксують наслідки ворожого обстрілу", – додали в поліції. 

У ДСНС також заявили про руйнацію торгівельного центру. Імовірно, саме в ньому містився згаданий супермаркет. 

Удар будуть розслідувати як воєнний злочин. 

Які ще наслідки удару по Харкову?

  • Росія вдарила по дуже густо населеному району, центральній частині Харкова. На Сумській і Мироносицькій вулицях постраждало дуже багато будинків і мережа теплопостачання в ці будинки.
  • Пошкоджена лікарня, де вибито понад 100 вікон.
  • Мер наголосив, що справжній масштаб ударів стає зрозумілим, якщо зайти у двори.
  • Розтрощена електромережа, яка заживлює міський електротранспорт, тобто трамваї та тролейбуси. По Сумській і Мироносицькій електротранспорт поки не ходить.
  • Пошуково-рятувальні роботи тривають. Влада казала, що під завалами можуть бути люди.