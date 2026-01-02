Не лише будинок: у Харкові ракети прилетіли і по супермаркету

Росія очікувано продовжила бити по Україні і в новому році. 2 січня окупанти жорстоко обстріляли Харків, ударивши по багатоповерхівці в центрі міста. Та під атакою опинився не тільки будинок.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Ігоря Терехова.

Куди ще влучили російські ракети в Харкові 2 січня?

Мер Харкова розповів про наслідки обстрілу.

Це була чотириповерхова будівля супермаркету. Хочу сказати, що до війни був розташований магазин SPAR. Я дуже часто приходив, робив покупки,

– висловився Терехов.

У поліції заявили, що відомо про поранених.

"2 січня близько 14:30 ворог завдав два удари по центральному району міста. Влучання відбулися в багатоповерховий житловий будинок в Київському районі. Внаслідок обстрілу постраждало цивільне населення", – поінформували правоохоронці.

Постраждалим надають необхідну медичну допомогу та шпиталізують їх.

Зверніть увагу! На 17:05 відомо вже про 30 постраждалих у Харкові.

Наслідки російської ракетної атаки по центру Харкова: дивіться відео Харківської прокуратури

"Зазнали руйнувань і пошкоджень житлові будинки, уражено будівлю супермаркету. Виникла пожежа. На місце події виїхали всі екстрені служби. Поліцейські допомагають населенню та фіксують наслідки ворожого обстрілу", – додали в поліції.

У ДСНС також заявили про руйнацію торгівельного центру. Імовірно, саме в ньому містився згаданий супермаркет.

Удар будуть розслідувати як воєнний злочин.

Які ще наслідки удару по Харкову?