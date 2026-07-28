Щодня страшно: журналістка розповіла шокуючу правду про життя в Херсоні

Росія щодня тероризує Херсон ударами артилерії, авіабомбами, дронами та безпілотниками. Попри постійну смертельну небезпеку, люди продовжують жити у місті, хоча кожен день там може стати останнім.

Журналістка з Херсона Євгенія Вірлич розповіла 24 Каналу, що за майже чотири роки повномасштабної війни місто не пам'ятає жодної по-справжньому спокійної доби. Росіяни не лише не припиняють обстрілів, а й постійно змінюють тактику, роблячи життя мирних мешканців дедалі небезпечнішим.

Росіяни випробовують Херсон новими способами терору

Євгенія Вірлич зазначила, що найважчим періодом для херсонців була російська окупація, адже вона супроводжувалася не лише присутністю загарбників, а й безперервними обстрілами. Водночас і після звільнення міста ситуація не стала безпечнішою. Ворог постійно вдосконалює свої методи атак.

Ще три роки тому ми не знали, що таке FPV-дрони в такій кількості. Сьогодні FPV-дрони просто рояться в місті,

– наголосила вона.

Журналістка зауважила, що останнім часом росіяни також значно активізували удари керованими авіабомбами. Нещодавно, лише за один ранок окупанти скинули на Херсон близько десяти КАБів. Тоді було зруйновано одну зі шкіл, пошкоджено корпус морехідного навчального закладу та інші цивільні об'єкти.

Крім того, російські атаки продовжують нищити історичну спадщину міста – було зруйновано будівлю легендарного шахово-шашкового клубу.

Журналістка з Херсона про злочини росіян у місті: відео

Вірлич також розповіла про ситуацію в мікрорайоні Корабел, який майже рік залишається відрізаним від материкової частини Херсона після знищення мосту російськими військами. Попри відсутність електро-, газо- та водопостачання, там досі живуть близько 200 – 250 людей.

За її словами, росіяни нещодавно знищили і єдиний пункт незламності на острові, де місцеві могли зарядити телефони та отримати найнеобхіднішу допомогу. Попри небезпеку та труднощі, частина людей все одно повертається до Херсона.

Вони повернулися, тому що вдома їм все одно комфортніше. Хоча кожен день – це смертельна небезпека,

– сказала Вірлич.

Російські обстріли щодня забирають життя мирних людей. Під ударами гинуть працівники адміністрацій, комунальники, а медики та рятувальники змушені працювати під постійною загрозою повторних атак.

Нагадаємо, зранку 8 липня 2026 року російський безпілотник атакував маршрутний автобус у Херсоні, внаслідок чого загинула жінка та семеро людей отримали поранення. Цей воєнний злочин проти цивільних стався у Шуменському мікрорайоні міста.