Іран завдав потужного ракетного удару по Ізраїлю: скільки ракет запустили по країні

Увечері 1 жовтня Іран запустив зі своєї території сотні ракет в бік Ізраїлю. Наразі атака закінчилась.

Видання The Jerusalem Post спершу повідомиляло про 400 ракет. Однак, згодом видання відредагувало повідомлення – тепер вказано, що Іран випустив 180 ракет по Ізраїлю.

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Армія оборони Ізраїлю повідомила, що наразі атака завершилася, люди можуть покидати укриття. Також вказують, що система протиповітряної обори перехоплювала ворожі ракети.

"Вибухи, які ви чуєте, є наслідком перехоплення або падіння снарядів. Система протиповітряної оборони наразі ідентифікує та перехоплює пуски", – ідеться у повідомленні.

ЦАХАЛ опублікував відео, як іранські ракети летять на Старе місто в Єрусалимі, святе місце для мусульман, християн і євреїв.

Наслідки атаки

Зазначають, що попередньо, є пряме попадання в будівлю на півночі Тель-Авіва, на вулиці Джорджа Вайса, однак, за даними Міністерства оборони Ізраїлю, жертв немає. Принаймні, даних про це наразі не було.

У Тель-Авіві, а також у Дімоні, Набатімі, Горі, Ход-Хашароні, Беер-Шеві та Рішон-Леціоні зафіксовано кілька інших влучань.

В Ірані заявили, що атака є відповіддю на вбивство ватажка Хезболли Хасана Насралли, і якщо Ізраїль відповість, він "зазнає сильного удару".

CNN пише, що уряд Ізраїлю "перебував в бункері" під час атаки.