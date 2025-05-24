У Києві "Шахед" влучив у квартиру військового, який нещодавно повернувся з фронту

Київ вночі 24 травня пережив масовану атаку "Шахедами" та балістичними ракетами. На жаль, є руйнування.

Один із російських безпілотників влучив у квартиру українського захисника. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на "Ми – Україна".

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У квартирі перебували внук та мама військового

Військовий на позивний "Сем", у квартиру якого влучив "Шахед", повернувся з передової лише 2 місяці тому. Він проходив реабілітацію.

Його помешкання розташоване у Солом'янському районі Києва.

У момент атаки удома були його 14-річний онук та мама. На щастя, всі вони вижили.

Нагадаємо, що унаслідок російських обстрілів у Києві станом на 13:36 відомо про 14 травмованих. Постраждали житлові та нежитлові приміщення, торговий центр, навчальні заклади, автомобілі, ЛЕП, відділення Укрпошти, котельня тощо.

У Повітряних силах також зауважили, що Київ був головним напрямком удару росіян цієї ночі. На столицю летіли багато дронів та 9 балістичних ракет "Іскандер-М" або ж KN-23.



