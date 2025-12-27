Безпрецедентна атака на Київ залишила без тепла понад 40% житлових будинків, – Кулеба
- Масштабна атака залишила понад 40% житлових будинків Києва без опалення та знеструмила частину міста.
- Організовані пункти незламності для надання допомоги мешканцям, а відновлювальні роботи тривають цілодобово.
Унаслідок однієї з наймасштабніших атак Росії на Київ 40% житлових будинків столиці та частини Обухівського району залишилися без опалення. А велика кількість споживачів – ще й без світла.
Попри постійні повітряні тривоги, усі комунальні та аварійні служби працюють цілодобово, ліквідовуючи наслідки ворожих ударів. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на віцепрем'єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій Олексія Кулебу та ДТЕК.
Як ворожа атака вплинула на теплопостачання у Києві?
Масована атака ворога на об’єкти критичної інфраструктури призвела до тимчасового знеструмлення та залишила без опалення понад 40% житлових будинків Києва та частину Обухівського району. Для прискорення відновлення залучені додаткові ремонтні бригади.
Попри загрозу нових ударів дронів, фахівці вже відновили водопостачання в місті та області. На Київщині частково працюють альтернативні джерела живлення, триває перезапуск систем, поступово нормалізується тиск води.
У ДТЕК зазначили, що 500 тисяч родин у Києві ще залишаються без світла. Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки обстрілів.
Ворог цілеспрямовано б’є по цивільній інфраструктурі, намагаючись позбавити людей базових умов життя в холодний зимовий період, – каже Кулеба.
Для мешканців, що тимчасово залишилися без світла та тепла, організовані пункти незламності, де можна зігрітися, зарядити гаджети та отримати потрібну допомогу й інформацію.
Попри масштаби ударів, усі зусилля спрямовані на швидке відновлення інфраструктури та мінімізацію їх наслідків.
Які наслідки обстрілу Києва?
У Києві відомо вже про 30 постраждалих, серед них двоє дітей. 10 людей ще перебувають у лікарнях. Одна людина загинула у Дніпровському районі.
Відомо про прильоти ворожих уламків та снарядів у 7 районах міста. У Голосіївському районі загорілися автівки на території СТО, у Дарницькому районі є влучання у трамвайне депо, в Оболонському уламки впали на територію дачного кооперативу. Також у низці районів загорілися багатоповерхівки.