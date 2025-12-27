Безпрецедентна атака на Київ залишила без тепла понад 40% житлових будинків, – Кулеба

Унаслідок однієї з наймасштабніших атак Росії на Київ 40% житлових будинків столиці та частини Обухівського району залишилися без опалення. А велика кількість споживачів – ще й без світла.

Попри постійні повітряні тривоги, усі комунальні та аварійні служби працюють цілодобово, ліквідовуючи наслідки ворожих ударів. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на віцепрем'єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій Олексія Кулебу та ДТЕК.

Як ворожа атака вплинула на теплопостачання у Києві?

Масована атака ворога на об’єкти критичної інфраструктури призвела до тимчасового знеструмлення та залишила без опалення понад 40% житлових будинків Києва та частину Обухівського району. Для прискорення відновлення залучені додаткові ремонтні бригади.

Попри загрозу нових ударів дронів, фахівці вже відновили водопостачання в місті та області. На Київщині частково працюють альтернативні джерела живлення, триває перезапуск систем, поступово нормалізується тиск води.

У ДТЕК зазначили, що 500 тисяч родин у Києві ще залишаються без світла. Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки обстрілів.

Ворог цілеспрямовано б’є по цивільній інфраструктурі, намагаючись позбавити людей базових умов життя в холодний зимовий період, – каже Кулеба.

Для мешканців, що тимчасово залишилися без світла та тепла, організовані пункти незламності, де можна зігрітися, зарядити гаджети та отримати потрібну допомогу й інформацію.

Попри масштаби ударів, усі зусилля спрямовані на швидке відновлення інфраструктури та мінімізацію їх наслідків.

Які наслідки обстрілу Києва?