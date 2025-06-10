Тривога вже понад 5 годин: якими є наслідки масованої атаки на Київщину
- Росія масово атакувала Київську область вночі 10 червня.
- Пошкодження є у Фастівському, Броварському, Бориспільському, Обухівському районах.
Ворог вночі 10 червня масовано атакує Київ та область. Внаслідок російських обстрілів є пошкодження.
Деталі про наслідки атаки на Київську область 24 Канал розповідає з посиланням на Київську ОВА.
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Що відомо про наслідки обстрілу Київщини
Станом на 4:30 ворожа масована повітряна атака на Київщину із застосуванням безпілотників та ракет триває. Тривога в регіоні вже понад 5 годин.
В ОВА зазначили, що наразі наслідки атаки зафіксували у Фастівському, Броварському, Бориспільському, Обухівському районах області.
Ворог атакує мирні населені пункти. Пошкоджені приватні будинки, горять автомобілі, – йдеться в повідомленні.
Більш детальну інформацію обіцяють оприлюднити згодом.
Нагадаємо, вночі 10 червня росіяни також масовано атакували й Київ. Є руйнування у 7 районах. На жаль, постраждалих уникнути не вдалося.
Крім того, ворог обстріляв Одесу. Там внаслідок ворожого удару пошкоджені пологовий будинок, станція екстреної медичної допомоги та житлові будинки. Є жертва та декілька постраждалих.