Тривога вже понад 5 годин: якими є наслідки масованої атаки на Київщину

Ворог вночі 10 червня масовано атакує Київ та область. Внаслідок російських обстрілів є пошкодження.

Деталі про наслідки атаки на Київську область 24 Канал розповідає з посиланням на Київську ОВА.

Зверніть увагу Ворог масовано атакує Київ: є постраждалі, пожежі та руйнування

Що відомо про наслідки обстрілу Київщини

Станом на 4:30 ворожа масована повітряна атака на Київщину із застосуванням безпілотників та ракет триває. Тривога в регіоні вже понад 5 годин.

В ОВА зазначили, що наразі наслідки атаки зафіксували у Фастівському, Броварському, Бориспільському, Обухівському районах області.

Ворог атакує мирні населені пункти. Пошкоджені приватні будинки, горять автомобілі, – йдеться в повідомленні.

Більш детальну інформацію обіцяють оприлюднити згодом.

Нагадаємо, вночі 10 червня росіяни також масовано атакували й Київ. Є руйнування у 7 районах. На жаль, постраждалих уникнути не вдалося.

Крім того, ворог обстріляв Одесу. Там внаслідок ворожого удару пошкоджені пологовий будинок, станція екстреної медичної допомоги та житлові будинки. Є жертва та декілька постраждалих.