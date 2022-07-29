В ОП назвали трагедію в Оленівці одним із найцинічніших злочинів росії

російські окупанти обстріляли колонію з військовополоненими у підконтрольній їм Оленівці, що на Донеччині. При цьому міноборони країни-агресорки цинічно звинуватило в обстрілі ЗСУ.

У Генштабі Збройних Сил України спростували причетність до атаки і пояснили, що таким чином росія намагається приховати тортури над полоненими і розстріли за наказами окупаційних адміністрацій. В Офісі Президента також відреагували на трагедію, назвавши обстріл колонії одним із найцинічніших злочинів росії від початку війни.

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Обстріл колонії в Оленівці – спланована та організована росією акція

Радник очільника Офісу Президента Михайло Подоляк відреагував на криваву провокацію росії у тимчасово окупованій Оленівці на своїй сторінці у телеграмі й по пунктах розібрав жахливу трагедію.

За його словами, російські війська завдали по колонії, де утримують військовополонених, ретельно спланованого удару. В Оленівці немає жодних оперативних військових цілей для української армії. Крім того, ЗСУ мають усі інструменти для точної ідентифікації об'єктів, які підлягають знищенню – складів з боєприпасами, оперативно-тактичних штабів паливних баз ворога тощо.

При цьому масштабність та швидкість інформаційної кампанії російських пропагандистів безумовно вказує на те, що це була саме спланована, організована акція. В ОП знають, що частину військовополонених українців окупанти перевели у барак, у який і було влучання, за декілька днів до злочину.

Класична, цинічна, продумана false flag operation,

– наголосив Подоляк.

Радник керівника Офісу Президента підтвердив заяву Генштабу, що мета "оленівського злочину" – приховати свідчення про масштаби російських воєнних злочинів та тортур, яких стає дедалі більше, зірвати домовленості щодо обмінів полоненими, дискредитувати ЗСУ та, у цьому випадку, конкретні моделі іноземної зброї, що сіє паніку серед російських окупантів.

Точність Збройних Сил України доведено численними пожежами на російських складах, логістичних пунктах, командних центрах та мостах Херсонщини. Коли Україна щось знищує, це автоматично підтверджують різні інструменти фіксації,

– зауважив посадовець.

Подоляк також зазначив, що російські істеричні заяви на випередження, що удару завдано по полонених українських захисниках, це – намагання створити резонанс в Україні й налаштувати населення різних країн проти ЗСУ. Справжні особи загиблих при цьому буде встановлювати українська розвідка та спецслужби.

У будь-якому разі росіяни умисно, цинічно, продумано, масово вбили українських полонених громадян, і це розслідуватиме Офіс Генерального прокурора та міжнародні слідчі групи. Очевидно, що, відчуваючи наближення тактичних поразок, росія буде вдаватися до нових людожерських провокацій, аби промотувати їх на глобальні ринки. Вимагаємо також негайної, твердої реакції ООН та інших міжнародних організацій – росію треба виключити з будь-яких міжнародних інститутів,

– підсумував Михайло Подоляк.

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