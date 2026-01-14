Росія атакувала Кривий Ріг: понад 700 будинків залишалися без тепла та 45 тисяч осіб без світла

У ніч на середу, 14 січня, російські окупанти здійснили масовану атаку дронами по Кривому Рогу. Внаслідок обстрілу частина міста залишалася без електроенергії та теплопостачання.

Всі необхідні служби працювали над відновленням світла та тепла. Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення голови Ради оборони міста Олександра Вілкула.

Дивіться також Росіяни масовано атакують Кривий Ріг: під ударом об'єкт інфраструктури

Що відомо про наслідки обстрілу?

За словами Вілкула, аварійно від енергопостачання було відключено понад 45 тисяч абонентів. Без тепла залишалися більш ніж 700 будинків, які отримували опалення від кількох котелень.

Насосні станції "Міськводоканалу" були переведені на роботу від генераторів, тому тиск у мережі був зниженим.

Станом на ранок 14 січня, усі аварійно відключені абоненти знову зі світлом. Котельні знову працюють і починають подавати тепло у будинки. Комунальний електротранспорт працює у штатному режимі, включаючи швидкісний трамвай. Водопостачання працює також без перебоїв.

Що відомо про останні обстріли Кривого Рогу?