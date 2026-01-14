Росія атакувала Кривий Ріг: понад 700 будинків залишалися без тепла та 45 тисяч осіб без світла
- Внаслідок атаки дронами вночі на 14 січня частина Кривого Рогу залишилася без електроенергії та тепла, що вплинуло на понад 45 тисяч абонентів.
- Станом на ранок електропостачання та теплопостачання були відновлені, комунальний транспорт і водопостачання працюють без перебоїв.
У ніч на середу, 14 січня, російські окупанти здійснили масовану атаку дронами по Кривому Рогу. Внаслідок обстрілу частина міста залишалася без електроенергії та теплопостачання.
Всі необхідні служби працювали над відновленням світла та тепла. Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення голови Ради оборони міста Олександра Вілкула.
Що відомо про наслідки обстрілу?
За словами Вілкула, аварійно від енергопостачання було відключено понад 45 тисяч абонентів. Без тепла залишалися більш ніж 700 будинків, які отримували опалення від кількох котелень.
Насосні станції "Міськводоканалу" були переведені на роботу від генераторів, тому тиск у мережі був зниженим.
Станом на ранок 14 січня, усі аварійно відключені абоненти знову зі світлом. Котельні знову працюють і починають подавати тепло у будинки. Комунальний електротранспорт працює у штатному режимі, включаючи швидкісний трамвай. Водопостачання працює також без перебоїв.
Що відомо про останні обстріли Кривого Рогу?
12 січня у Кривому Розі після атаки російськими дронами були зафіксовані удари по інфраструктурних об'єктах. Місцеві жителі повідомляли про вибухи в різних районах міста та зазначали, що безпілотники летіли на низькій висоті.
Росія здійснила масовану атаку на Кривий Ріг у ніч на суботу, 10 січня. Це призвело до серії вибухів і перебоїв з електропостачанням у місті. Внаслідок атаки постраждали двоє людей.
У Кривому Розі внаслідок ракетного удару 8 січня постраждали люди, серед них діти, а один чоловік перебуває у тяжкому стані. Також були пошкоджені житлові будинки та інфраструктура.