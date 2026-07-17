Росіяни атакували порт у Миколаєві: на борту іноземного судна загинули двоє українців

Вранці 17 липня Росія атакувала Миколаїв. Ворог поцілив по портовій інфраструктурі міста та цивільних суднах.

На жаль, внаслідок ударів загинули люди. Про це повідомила Миколаївська обласна прокуратура.

Які наслідки атаки?

За даними слідства, російські війська завдали удару по портовій інфраструктурі безпілотником типу "Shahed-238".

Внаслідок атаки фіксують пошкодження трьох цивільних суден під іноземними прапорами. Вони були пришвартовані на території портових підприємств міста.

Через одне з влучань загинули двоє українців. У момент атаки вони перебували на борту одного з іноземних суден.

Правоохоронці наразі фіксують наслідки російських ударів. Зазначається, що розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів, що спричинили загибель людей.

Нагадаємо, вночі ворог вдарив ракетою по житловому будинку в Одесі. Внаслідок атаки загинули двоє людей. Також відомо про постраждалих, в тому числі дітей.

Також росіяни запустили по Сумщині 15 керованих авіабомб. Постраждала одна людина, понівечено житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру.

Загалом вночі агресор запустив по Україні 130 ударних дронів та 8 ракет. Сили ППО знешкодили 120 російських повітряних цілей.