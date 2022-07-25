Окупанти обстріляли агрофірму та інфраструктурні об'єкти біля Запоріжжя

росіяни вгатили по Новоолександрівській громаді на Запоріжжі. Є руйнування, але, на шастя, ніхто не постраждав.

російські загарбники почали обстрілювати Запорізьку область 25 липня о 15:00. Про це повідомив голова місцевої ОВА Олександр Старух.

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Пошкоджена інфраструктура, зокрема агрофірма

Також гучні вибухи було чутно в обласному центрі 24 липня увечері та наступної ночі.

Руйнувань зазнали житлові будинки та об'єкти інфраструктури. Пошкоджена агрофірма в селі Юльївка. Пожежі оперативно локалізовані рятувальниками ДСНС,

– мовиться в повідомленні.

Унаслідок ворожих ударів утворилися величезні вирви. Про це свідчать фото, що опублікував Олександр Старух.



Величезна вирва на Запоріжжі / Фото з телеграму голови Запорізької ОВА

Нічні обстріли Запоріжжя

У ніч проти 25 липня на Запоріжжі люди почули кілька вибухів під час тривоги. За попередніми даними, прильотів саме в містах не було.

Згодом секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв повідомив, що окупанти гатили по прибережних територіях Запоріжжя.

У Запоріжжі все спокійно, "прильотів" не зафіксовано. Гучні звуки, які чули мешканці деяких районів Запоріжжя, лунали за межами міста, – написав секретар міськради.

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