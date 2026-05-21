Росія вгатила по Сумах з артилерії: є постраждалі, серед них – дитина

Російська армія вдень 21 травня обстріляла Суми з артилерії. Внаслідок цього є постраждалі, серед яких дитина.

Про це повідомляє ДСНС України.

Що відомо про наслідки атаки Сум 21 травня?

Рятувальники розповіли, що росіяни завдали удару по житловому сектору та промисловій зоні Сум.

Унаслідок артилерійського обстрілу Росії постраждали 6 людей, одна з них – дитина, у неї гостра реакція на стрес,

– написали у ДСНС.

Наслідки артобстрілу Сум 21 травня / Фото ДСНС Сумщини

Через загрозу повторних ударів рятувальники неодноразово призупиняли роботи та переходили в безпечне місце. Наразі всі осередки займання ліквідовано.