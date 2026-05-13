Близько 21:45 правоохоронці отримали повідомлення про вибух неподалік зупинки громадського транспорту у місті Суми. Про це повідомляє поліція.

Що відомо про вибух біля зупинки у Сумах?

Попередньо, у руках невідомого чоловіка здетонував вибухонебезпечний предмет. Ймовірно, це була граната. Від отриманих травм чоловік загинув на місці події.

На місці працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки, криміналісти та інші профільні служби. Правоохоронці встановлюють особу загиблого, а також усі обставини та причини події.

