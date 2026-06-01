Фейки про "удари України по ЗАЕС": в ISW відповіли, навіщо Росія вигадує їх

Росія 30 та 31 травня звинувачувала Україну в нібито ударах дронами по об'єктах Запорізької атомної електростанції. Подібними заявами ворог хоче виправдати свої масовані атаки.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Яка мета російських звинувачень?

Аналітики нагадали, що вдруге за два дні окупаційне керівництво Запорізької АЕС звинуватило Україну в нібито ударах по турбінному залу 6-го енергоблока та транспортному цеху.

МЗС України та Сили оборони Півдня спростували заяви росіян. Вони наголосили, що подібні звинувачення Росія використовує як інформаційний інструмент для виправдання своїх дій перед кожним засіданням Ради керівників МАГАТЕ.

До речі, представники агенства зафіксували пошкодження машинного залу, що відповідають наслідками удару БпЛА. Однак фахівці не встановили, чиї дрони могли уразити об'єкти.

Натомість голова Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв пригрозив "симетричними" ударами по українських АЕС або навіть таких об'єктах НАТО.

Російські чиновники часто висувають необґрунтовані звинувачення в українських ударах по ЗАЕС і цивільних цілях, щоб виправдати свої ескалаційні дії та посилення далекобійних ударів по Україні,

– вважають аналітики.

Вони також зауважили, що Кремль може скористатись "нападами", щоб виправдати новий масований удар по Україні, про який попереджає президент Володимир Зеленський.

Що сказали про пошкодження у МАГАТЕ?

Фахівці агенства повідомили, що під час огляду виявили пошкоджений металевий люк доступу, уламки та сліди обгорілого оптоволокна. Також вони зафіксували появу дронів у повітрі та стрілянину поблизу станції. Через це інспекцію призупиняли.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі наголосив, що такі інциденти несуть ризик для ядерної безпеки, а атаки на ядерні об'єкти є неприпустимими.