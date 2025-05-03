"Навколо кров і крики": як харків'яни пережили потужну атаку БпЛА

Росіяни вкотре атакували Харків. Ввечері 2 травня у місті пролунали вибухи на тлі атак російських ударних безпілотників, загалом було 17 прильотів у чотирьох районах міста.

Про це розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко, додавши, що під ударом були райони, які найчастіше атакують росіяни. Мовиться про Слобідський, Салтівський, Київський та Основ'янський.

До теми Ворог масовано атакував Харків "Шахедами": постраждав будинок, горять авто

Які наслідки російської атаки

Цього разу росіяни били дронами "Герань-2", які були оснащені термобаричними бойовими частинами. Це означає, що вони завдають більше ураження для людей та будівель. Термобарична хвиля призводить до пожеж, лише за 2 травня їх нарахували близько 10.

На місцях обстрілів добре видно, наскільки згоріли будинки у місцях влучання. Одна п'ятиповерхівка вже вдруге пережила такий потужний обстріл. Окрім будинків пошкоджено дитячий садочок, кілька навчальних закладів, дуже багато комерційних установ, кав'ярні, офісні будівлі.

Коли був перший удар, то нас не було вдома. Вчора вже були на місці. Тільки почули звук – і все летить, я вже на підлозі, всюди кров. Коли став, то зрозумів, що відбулося. В коридорі крики, люди там були заблоковані. Ми почали виламувати двері,

– пригадав мешканець пошкодженого будинку Віктор.

Загалом постраждала 51 людина, серед них двоє дітей. Ще 6 поранених залишаються у лікарні. Безпілотники випалили кілька десятків автівок. Все це людям доведеться компенсувати своїми силами.

До слова, на масований обстріл Харкова відреагував Президент України. Він наголосив, що віддавати та виконувати такі накази можуть тільки нелюди. Володимир Зеленський підкреслив, що Україна критично потребує посилення ППО.