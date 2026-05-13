Це справді страшно, – журналістка про жахливі наслідки атак на Херсон

Херсон перебуває під атаками дронів щоденно. Російська армія влаштувала в місті "людське сафарі", буквально полює безпілотниками на херсонців. Останніми днями ворог активізувався.

Про це в етері 24 Каналу розповіла журналістка з Херсона Євгенія Вірлич, зазначивши, що вже проглядається тенденція, коли на певний час спостерігається відносна тиша, то це свідчить, що надалі Росія посилить атаки й в місті стане гучніше, ніж було раніше.

Росіяни скидають в Херсоні нові типи мін з БпЛА

Противник активізував обстріли з РСЗВ "Град". 13 травня, зі слів журналістки, були "прильоти" з важкого озброєння, а зранку атаки продовжились з артилерії та БпЛА. У випадку з Херсоном, окупанти застосовують не лише "Шахеди", а й FPV-дрони.

Росіяни активно скидають з них міни типу "пелюстки" й "пряники". Вони повідомили про нові типи мін, щоб їх було мінімально видно у траві чи ґрунті. Тому містяни намагаються максимально обережно пересуватися. Постійно надходять повідомлення від поліції та міської адміністрації про дистанційне мінування з боку Росії,

– розповіла Вірлич.

Херсонці, з її слів, регулярно надсилають журналістам інформацію про такі "знахідки" у вигляді мін, повідомляють, де саме їх побачили. Їх, як розповіла журналістка з Херсону, можна побачити будь-де.

Росія цілиться по громадському транспорту і цивільних

Відбуваються також атаки "Молніями". Цей безпілотник, як зауважила Євгенія Вірлич, зроблений майже з нічого (дешевих матеріалів), проте несе небезпеку. Він є аналогом дорожчих БпЛА типу "Ланцет".

Коли він атакує, то же справді страшно. Сьогодні була атака на маршрутку, є поранені. Росіяни активно атакують транспорт. Зокрема електротранспорт декілька днів не курсував, бо вони націлювались на тролейбуси. Вони маломаневрові та габаритні, їх важко убезпечити, не всюди натягнуті антидронові сітки,

– пояснила Вірлич.

Росія продовжує атакувати не лише тролейбуси, а й автобуси. Журналістка розповіла, що росіяни в телеграм-каналах називають їх "транспортом подвійного призначення". Вони постійно намагаються видати все в Херсоні, як "законні цілі", розповідають, що атакують військові об'єкти, насправді ж – гатять по цивільних.

