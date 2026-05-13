Це справді страшно, – журналістка про жахливі наслідки атак на Херсон
- Херсон потерпає від регулярних атак БпЛА й артилерії, зокрема росіяни застосовують FPV-дрони з вибухівкою, а також з них скидають міни.
- Ціллю окупанти зокрема обирають громадський транспорт (маршрутки й тролейбуси), а також "полюють" на цивільних людей посеред вулиці.
Херсон перебуває під атаками дронів щоденно. Російська армія влаштувала в місті "людське сафарі", буквально полює безпілотниками на херсонців. Останніми днями ворог активізувався.
Про це в етері 24 Каналу розповіла журналістка з Херсона Євгенія Вірлич, зазначивши, що вже проглядається тенденція, коли на певний час спостерігається відносна тиша, то це свідчить, що надалі Росія посилить атаки й в місті стане гучніше, ніж було раніше.
Росіяни скидають в Херсоні нові типи мін з БпЛА
Противник активізував обстріли з РСЗВ "Град". 13 травня, зі слів журналістки, були "прильоти" з важкого озброєння, а зранку атаки продовжились з артилерії та БпЛА. У випадку з Херсоном, окупанти застосовують не лише "Шахеди", а й FPV-дрони.
Росіяни активно скидають з них міни типу "пелюстки" й "пряники". Вони повідомили про нові типи мін, щоб їх було мінімально видно у траві чи ґрунті. Тому містяни намагаються максимально обережно пересуватися. Постійно надходять повідомлення від поліції та міської адміністрації про дистанційне мінування з боку Росії,
– розповіла Вірлич.
Херсонці, з її слів, регулярно надсилають журналістам інформацію про такі "знахідки" у вигляді мін, повідомляють, де саме їх побачили. Їх, як розповіла журналістка з Херсону, можна побачити будь-де.
Росія цілиться по громадському транспорту і цивільних
Відбуваються також атаки "Молніями". Цей безпілотник, як зауважила Євгенія Вірлич, зроблений майже з нічого (дешевих матеріалів), проте несе небезпеку. Він є аналогом дорожчих БпЛА типу "Ланцет".
Коли він атакує, то же справді страшно. Сьогодні була атака на маршрутку, є поранені. Росіяни активно атакують транспорт. Зокрема електротранспорт декілька днів не курсував, бо вони націлювались на тролейбуси. Вони маломаневрові та габаритні, їх важко убезпечити, не всюди натягнуті антидронові сітки,
– пояснила Вірлич.
Росія продовжує атакувати не лише тролейбуси, а й автобуси. Журналістка розповіла, що росіяни в телеграм-каналах називають їх "транспортом подвійного призначення". Вони постійно намагаються видати все в Херсоні, як "законні цілі", розповідають, що атакують військові об'єкти, насправді ж – гатять по цивільних.
Росія тероризує Херсон дронами: хронологія за 13 травня
Орієнтовно о 06:10 до лікарні доставили 43-річного херсонця, якого ворожий безпілотник атакував у Корабельному района Херсона. В нього діагностували вибухову травму, уламкові поранення голови, спини та ніг.
О 07:30 російська армія атакувала в цьому ж районі 60-річного містянина, який йшов вулицею. Він дістав уламкові поранення спини й ноги, контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. В цей час в Центральному районі Херсона внаслідок удару дрона інший чоловік віком 43-х років дістав вибухову травму, контузію та гостру реакцію на стрес.
- Пізніше, о 08:00, під атакою БпЛА в Центральному районі опинились 75-річна херсонка (вона у тяжкому стані), 37-річний житель, а також чоловіки віком 67 та 55 років. Вони дістали вибухові травми та уламкові поранення.
О 09:20 російські окупанти обстріляли Корабельний район Херсона. Під удар потрапила 50-річна жінка, яка перебувала в цю мить на вулиці. Вона дістала уламкові поранення грудної клітини та плеча, перелом кістки руки, контузію, вибухову й закриту черепно-мозкову травми.
- Об 11:00 ворог націлив БпЛА на маршрутку в центрі міста. В Херсонській ОВА повідомили про 9 постраждалих. До лікарні у середньому стані тяжкості доставили жінок 50, 57 і 60 років, а також чоловіків 24, 53, 65 і 72 років. Вони дістали вибухові травми та контузії, у старшого херсонця – ще й уламкові поранення ніг. Ще одна потерпіла, 79-річна херсонка, отримала вибухову травму, уламкові поранення руки та забій обличчя. Серед постраждалих також і 47-річний водій.
Згодом об 11:10 окупанти вчергове атакували з безпілотника Центральний район. Під удар потрапив 49-річний чоловік, який перебував на вулиці. Він дістав вибухову травму та уламкові поранення ноги.
О 13:30 російський безпілотник атакував цивільну автівку у Дніпровському районі Херсона. Через ворожий удар постраждав 67-річний чоловік. Пізніше, о 14:20, під удар дрона в цій же частині міста потрапила 83-річна містянка.