Росія третій день безперервно атакує Київ: які наслідки терору
Росія третій день безперервно атакує Київ. Від ранку 29 серпня у місті фіксують пошкодження, є потерпілі.
24 Канал зібрав усе, що відомо про наслідки атаки на Київ.
Які наслідки обстрілу столиці
У Подільському районі також влучання БпЛА в нежитлову забудову. В Оболонському БпЛА впав на відкритій території. Пошкоджене приміщення кафе поруч. Медики надають допомогу пораненій дитині. У Подільському районі пошкоджено складське приміщення. У Подільському районі БпЛА упав на територію нежитлової забудови. Екстрені служби прямують на місце. У Голосіївському районі, внаслідок падіння БпЛА, Без постраждалих. Екстрені служби працюють на місці. У Святошинському районі ліквідували загоряння в квартирі на 9 поверсі житлового будинку, що сталося внаслідок падіння уламків БпЛА. Постраждалих немає. У Голосіївському районі фіксується пошкодження нежитлового приміщення. Відповідні служби слідують на місце. Станом на 07:30 відомо про двох постраждалих від ворожої атаки у Святошинському районі. У Святошинському районі пошкоджено приватні житлові будинки. Загоряння відсутнє. Інформація про потерплих уточнююється.
виникла пожежа на покрівлі двоповерхової складської будівлі.
Служби працюють на місці події.
У Подільському районі також влучання БпЛА в нежитлову забудову.
В Оболонському БпЛА впав на відкритій території. Пошкоджене приміщення кафе поруч. Медики надають допомогу пораненій дитині.
У Подільському районі пошкоджено складське приміщення.
У Подільському районі БпЛА упав на територію нежитлової забудови.
Екстрені служби прямують на місце.
У Голосіївському районі, внаслідок падіння БпЛА,
Без постраждалих. Екстрені служби працюють на місці.
У Святошинському районі ліквідували загоряння в квартирі на 9 поверсі житлового будинку, що сталося внаслідок падіння уламків БпЛА.
Постраждалих немає.
У Голосіївському районі фіксується пошкодження нежитлового приміщення. Відповідні служби слідують на місце.
Станом на 07:30 відомо про двох постраждалих від ворожої атаки у Святошинському районі.
У Святошинському районі пошкоджено приватні житлові будинки. Загоряння відсутнє. Інформація про потерплих уточнююється.