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24 Канал Новини України Росія третій день безперервно атакує Київ: які наслідки терору
29 серпня, 12:59
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Росія третій день безперервно атакує Київ: які наслідки терору

Софія Рожик

Росія третій день безперервно атакує Київ. Від ранку 29 серпня у місті фіксують пошкодження, є потерпілі.

24 Канал зібрав усе, що відомо про наслідки атаки на Київ.

Які наслідки обстрілу столиці

 

 

12:15, 29 серпня

У Подільському районі також влучання БпЛА в нежитлову забудову. 

В Оболонському БпЛА впав на відкритій території. Пошкоджене приміщення кафе поруч. Медики надають допомогу пораненій дитині.

11:41, 29 серпня

У Києві тривога триває вже більше 4 годин.

Перед цим була пауза всього о 21-й хвилині – з 07:08 до 07:29. 

11:22, 29 серпня

У Подільському районі пошкоджено складське приміщення.

11:03, 29 серпня

У Подільському районі БпЛА упав на територію нежитлової забудови. 

Екстрені служби прямують на місце.

09:58, 29 серпня

У Голосіївському районі, внаслідок падіння БпЛА,
виникла пожежа на покрівлі двоповерхової складської будівлі.

Без постраждалих. Екстрені служби працюють на місці. 

У Святошинському районі ліквідували загоряння в квартирі на 9 поверсі житлового будинку, що сталося внаслідок падіння уламків БпЛА. 

Постраждалих немає.

09:29, 29 серпня

У Голосіївському районі фіксується пошкодження нежитлового приміщення. Відповідні служби слідують на місце.

07:43, 29 серпня

Станом на 07:30 відомо про двох постраждалих від ворожої атаки у Святошинському районі.

07:29, 29 серпня

06:59, 29 серпня

У Святошинському районі пошкоджено приватні житлові будинки. Загоряння відсутнє. Інформація про потерплих уточнююється.

Служби працюють на місці події.

06:48, 29 серпня