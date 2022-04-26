Обстріли практично по всій лінії фронту: на Донеччині загинули ще 2 цивільних

Російські військові протягом 26-го квітня здійснюють обстріли практично по всій лінії фронту на Донеччині. Унаслідок атак окупантів, на жаль, загинули 2 мирні людини.

Ще 6 людей – поранені

Про обстріли по майже всій лінії фронту повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко. За його інформацією, загинуло щонайменше 2 людей.

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Повідомляється, що одна людина померла в Нью-Йорку, а інша – в Травневому. Кириленко зазначив, що ще шестеро осіб – поранені.

Поранення отримали цивільні у Мар'їнці, Великій Новосілці, Нью-Йорку та Лимані.

Окупанти завдали ракетних ударів по Авдіївці

Глава Донецької ОВА повідомив, що окупаційні війська завдали ракетних авіаударів по Авдіївці. Унаслідок обстрілу постраждала Центральна міська лікарня, школа, житлові багатоповерхівки.

Наслідки обстрілів на Донеччині / Фото Донецька ОВА

Окрім того, росіяни обстріляли Красногорівку, де пошкодили трансформатор. Рятувальники вже відновили електропостачання.

За слова Кириленка, напружена ситуація на Мар'їнському напрямку. Там ЗСУ відбили чергову спробу наступу російських окупаційних військ.

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