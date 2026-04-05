У Сумській області за добу від російських атак постраждало 36 людей, з них 19 дітей

У Сумській області за добу 4 квітня внаслідок російських атак постраждали 36 людей. Із них 19 – діти.

Про це написали в Сумській обласній військовій адміністрації.

Що відомо про постраждалих у Сумській області 4 квітня?

У Сумській ОВА зазначили, що більшість постраждалих було у Сумській громаді. Це були мирні жителі.

У Сумській громаді внаслідок атаки БпЛА в ніч на 4 квітня постраждали 19 дітей: дівчатка 2, 7, 10, 11, 15 років; хлопці 2, 3, 4, 4, 4, 6, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 14, 15 років, а також 10 дорослих: жінки 33, 50, 57, 65, 79 і 79 років та чоловіки 47, 53, 57, 92 років,

– ідеться в повідомленні.

Крім того, через атаки ворожих БпЛА вдень 4 квітня травмовані 52-річний чоловік та 41-річна жінка.

Постраждалі були й в інших громадах регіону:

У Попівській громаді внаслідок ракетного удару поранено 65-річну жінку, також постраждала 66-річна жінка.

У Свеській громаді внаслідок влучання ворожого безпілотника в легковий автомобіль поранено 69-річного чоловіка.

У Глухівській громаді внаслідок влучання ворожого дрону в автомобіль постраждали 25-річна жінка та 23-річний чоловік.

Також до медичного закладу звернулася 48-річна жінка, яка постраждала 3 квітня внаслідок удару КАБами в Шосткинській громаді.

"Протягом доби, з ранку 4 квітня до ранку 5 квітня 2026 року, російські війська здійснили понад 60 обстрілів по 35 населених пунктах у 18 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах", – зазначили в ОВА.

За добу повітряна тривога в Сумській області загалом тривала 23 години 6 хвилин.

