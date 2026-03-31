Після удару поранену дитину доставили до лікарні та прооперували. На жаль, через 3 дні дівчинка померла. Про це повідомили в Сумській ОВА.

Дивіться також Росія вдарила "Молнією" по дитячій лікарні в Херсоні

Що відомо про загибель дівчинки?

Російські окупанти вкотре завдали удару по мирному населенню України. На Сумщині ворог атакував житловий будинок, внаслідок чого 31 березня у лікарні померла 6-річна дівчинка.

В ОВА зазначили, що лікарі до останнього боролися за життя дитини, проте поранення були надважкими й врятувати дівчинку, на жаль, не вдалося.

Лікарі боролися до останнього, однак отримані травми виявилися несумісними з життям. Невимовний біль. Батьки втратили двох доньок внаслідок цього удару,

– зазначили в ОВА.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким дівчинки. Світла пам'ять!

Останні новини про воєнні злочини росіян