Після удару поранену дитину доставили до лікарні та прооперували. На жаль, через 3 дні дівчинка померла. Про це повідомили в Сумській ОВА.
Що відомо про загибель дівчинки?
Російські окупанти вкотре завдали удару по мирному населенню України. На Сумщині ворог атакував житловий будинок, внаслідок чого 31 березня у лікарні померла 6-річна дівчинка.
В ОВА зазначили, що лікарі до останнього боролися за життя дитини, проте поранення були надважкими й врятувати дівчинку, на жаль, не вдалося.
Лікарі боролися до останнього, однак отримані травми виявилися несумісними з життям. Невимовний біль. Батьки втратили двох доньок внаслідок цього удару,
– зазначили в ОВА.
Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким дівчинки. Світла пам'ять!
