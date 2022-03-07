Обстріляли з танка та переїхали: деталі загибелі працівників Укрпошти від російських окупантів

Російські окупанти продовжують воювати проти мирного населення України. І не гребують порушувати закони та звичаї війни, розстрілюючи їх з танків.

Трагічний випадок стався у суботу, 5 березня, у Запорізькій області. Співробітники Укрпошти розвозили пенсії та пошту за маршрутом, який проходить через населені пункти Оріхів, Омельник, Єгорівка та Новоселівка.

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По дорозі між населеними пунктами Єгорівка та Новоселівка на зустріч цивільній машині виїхав танк. Водій автомобіля взяв трохи вправо, щоб пропустити військову техніку. У відповідь російські солдати здалеку відкрили вогонь по цивільному автомобілю, а потім наїхали на нього. На місці загинули чоловік та жінка.

В неділю тіла загиблих працівників хотіли забрати співробітники Укрпошти. Але прибувши на місце трагедії, вони встигли тільки сфотографувати місце події. Далі залишатися там було небезпечно, адже почали з’являтися танки окупантів.

У зв’язку з проведенням бойових дій на цьому участку місцевості та пересуванням військової техніки окупантів, евакуація тіл загиблих на даний час неможлива.

Автомобіль із загиблими працівниками й далі стоїть на дорозі між населеними пунктами Єгорівка та Новоселівка.

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