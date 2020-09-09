Місія ОБСЄ на Донбасі 30 серпня зафіксувала військову техніку біля кордону з Росією. Зауважимо, окупанти обмежували пересування представників ОБСЄ у місці, де побачили техніку.

Яку техніку зафіксували біля Росії

Так, 3 військових вантажівки помітили біля Вознесенівки. Про це повідомили у звіті спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

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Як проінформували в ОБСЄ, вантажівки були припарковані на асфальтованій дорозі приблизно за 4 кілометри біля населеного пункту.

Водночас 7 вересня, перебуваючи в пункті пропуску біля Вознесенівки, члени патруля СММ не зафіксували жодного пасажирського чи транспортного потоку через кордон. Однак спостерігачам вдалось пробути на місці лише 10 хвилин, адже окупанти змусили ОБСЄ покинути пункт пропуску.

Спостерігачі зазначили, що техніку помітили через повітряне спостереження.

Що відбувається на Донбасі 9 вересня

Протягом доби 8 вересня на Донбасі було тихо. Бойовики не обстрілювали позиції ЗСУ.

Проте напередодні, 6 вересня, окупанти зірвали перемир'я. Вороги обстріляли українських військових з гранатомета біля Мар'їнки.

У цей час ЗСУ брали участь у ліквідації пожежі, тож у відповідь не стріляли.

Через кілька годин окупанти почали обстріли біля Кримського.

Загинув один український воїн.