ОБСЄ зафіксувала збільшення кількості вибухів на Донбасі

Спостережна місія ОБСЄ зафіксувала 662 вибухи в зоні АТО за добу.

Про це йдеться у звіті організації від 12 січня.

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"У Донецькій області Місія констатувала аналогічний рівень порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом, водночас зафіксувавши більшу кількість вибухів – близько 620 проти орієнтовно 410", – йдеться в звіті.

У той же час у Луганській області спостерігачі зафіксували 42 вибухи за добу.

"У Луганській області спостерігачі констатували збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом, зафіксувавши зокрема 42 вибухи проти 4 відповідно", – зазначили в ОБСЄ.

Нагадаємо, бойовики на Донбасі продовжують порушувати перемир'я та обстрілювати позиції ЗСУ. За останню добу, 12 січня, внаслідок ворожих обстрілів не загинув жоден український воїн, проте двоє захисників зазнали поранень.