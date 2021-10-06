Відтак маємо чергового вітчизняного держчиновника, який Бога за бороду схопив. До того ж до 4 жовтня ми про нього і знати не знали – хто він такий. А виявилося, що Мецгер ще й очолює державний (і це важливо) банк.

До теми Забрали техніку та видалили відео: на журналістів "Схем" напали під час запису інтерв'ю

У Мецгера сталася колізія вахтера

Пан Мецгер у жодному разі не є власником "Укрексімбанку". Ні, він звичайний найманий державний працівник, бюджетник. Тобто це ми з вами його фактично найняли на роботу і платимо з наших податків йому зарплату, щоб він у міру своїх здібностей функціонування державного банку підтримував.

Але, як ми бачимо, з ним, напевно, сталася ця класична колізія вахтера. Це коли в людини з'являється хоча б крихта влади, то перше, що тим нашим "вахтерам при владі" чомусь хочеться робити – братися "забороняти і не допускати".

Тобто користуючись своїми повноваженнями вони беруться обмежувати інших людей в їхніх законних правах. А ще вони чомусь певні, що закони для плебеїв писані, але не для них – не для чиновників, які вхопили Бога за бороду.

Не буду зараз констатувати, що це був з боку директора "Укрексімбанку" злочин, що це наступ на свободу слова, перешкоджання журналістській діяльності і навіть викрадення людей.

Скажу інакше. Цей інцидент з Мецгером його виставляє, м'яко кажучи, в дуже невигідному світлі. І в ньому він виглядає як "розбійник, який має встати і вийти звідси", кінець цитати Зеленського. Щоправда, президент про іншого розбійника таке казав.

"Укрексімбанк"намагався зам'яти напад на журналістів "Схем"

Це навіть ще не кінець історії. Бо коли знімальна група "Радіо Свободи" про цей інцидент заяву в поліцію написала, то "Укрексімбанк"узявся строчити пресрелізи. І це замість вибачень і намагань у цивілізований спосіб зам'яти подію, замість спроб списати все на:

непорозуміння;

ретроградний Меркурій;

що в директора рибка в акваріумі напередодні померла, і, мовляв, саме тому він був в неадекваті.

У держбанку написали, що охорона була змушена силою вилучати в журналістів відзнятий матеріал, тому що там, мовляв, містилася банківська таємниця. І це просто іспанський сором. Ця от спроба перекласти з хворої голови на здорову – нікчемна. Краще б взагалі промовчали, ніж таке городити.

Побиття журналістів "Схем" в "Укрексімбанку": дивіться відео

Я взагалі не здивуюся, якщо зараз журналістів з "Радіо Свободи" візьмуться дискредитувати. Мовляв, що вони якісь не такі запитання цьому чиновнику взялися ставити. Я не здивуюся, якщо зараз вигадають і почнуть розказувати, що журналісти нахабно і провокативно поводилися.

Зверніть увагу Журналісти "Схем" відновили видалені кадри нападу на них в "Укрексімбанку"

Але то все нісенітниці. Та й взагалі – як би там не було, але не мав права державний чиновник таке з пресою вчиняти. Це взагалі неприпустимо – силою затримувати знімальну групу, відбирати в них обладнання, до того ж ще й знищувати відзнятий матеріал. Ніхто такий "бєспрєдєл" вчиняти права не має, а тим паче держслужбовець.

І от тільки не подумайте, що я все це з цехової солідарності зараз розказую. Мовляв, колег-журналістів відбілюю, а держчиновнику завдаю удару по його діловій репутації.

Так-от, це не так. І, направду, я дуже сподіваюсь, що дійсно сталося непорозуміння. Ба більше, я чомусь абсолютно переконаний, що пан Мецгер – справжній професіонал своєї справи.

Але мені дійсно болить, коли я дізнаюся про спроби перешкоджання професійній діяльності журналістів, а тим паче – про спроби настільки нахабні та грубі.

Журналістів ненавидять за незручні питання

Я абсолютно певен, що кожен хоча б раз у житті, але жартував про "продажних журналістів" і про те, що ця професія, мовляв, найдавніша у світі разом з роботою повії.

Але зараз я вас хочу запитати – скажіть, а ви можете згадати, від кого ви вперше такий-от "типу жарт" про журналістів почули? Ви можете згадати, хто саме спробував вам закласти це зневажливе ставлення до журналістів, до тих, які нібито ті ж повії?

Якщо не можете зараз це згадати, то я вам підкажу. Це були:

продажні чиновники;

судді-хабарники;

депутати-кнопкодави.

Це були міністри, мери, президенти, які журналістів, направду, люто ненавидять. Настільки, що навіть готові іх вбивати.

Журналістів ненавидять за наші незручні запитання, за те, що ми тих усіх хабарників при владі виводимо на чисту воду, що не даємо їм спокійно красти державні гроші і насолоджуватися накраденим. От за все це негідники при владі і намагаються журналістів дискредитувати, знецінити нашу роботу і вас переконати, що це журналісти – продажні повії.

Читайте також В Одесі власник пляжного кафе напав на журналістів: відео сутички

Визнаю, "в сім'ї не без виродка". Але я вас дуже прошу, ви все ж таки маєте розуміти, хто саме вас намагається проти журналістів налаштувати. Ви маєте розуміти, нащо саме таке от робиться, чому саме журналістам намагаються силою заткнути роти.

Повний випуск програми "Pro новини": дивіться відео