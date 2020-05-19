Обвал будівлі в Одесі: більшість мешканців будинку розселили в готелях

В Одесі більшість мешканців житлового будинку, який 18 травня частково обвалився, тимчасово проживатимуть у готелях. Їхнє перебування там оплатить компанія, яка будує шестиповерховий будинок на сусідній ділянці. Крім того, експерти перевірять, чи велися будівельні роботи без порушень.

У зруйнованому будинку на вулиці Торговій, 20 мешкали 44 людини, розповів на позачерговому засіданні виконкому Одеської міської ради мер міста Геннадій Труханов.

Дізнайтесь більше В Одесі на вулиці Торговій обвалилася частина житлового будинку: все що відомо – фото та відео

Що відомо про розселення людей

За його словами, 35 людей розмістили в готелях "Вінтаж" та "Одеський дворик" . Гроші на це дала компанія-забудовник , яка споруджує будинок на сусідній ділянці.

. , яка споруджує будинок на сусідній ділянці. Ще 9 людей відмовилися проживати у готелях. Наразі вони тимчасово зупинилися у рідних та знайомих.

Про будівництво на сусідній ділянці

Труханов також заявив, що спілкувався з представником фірми-забудовника, яка проводила роботи біля будинку що обвалився. Він зазначив, що експерти повинні встановити, чи велися будівельні роботи без порушень.

Однак мер додав, що будівельники раніше бачили, що будинок, який завалився, мав крен. За словами Труханова, з правового погляду, забудовник не був зобов’язаний щось робити.

У ділових, людських, треба було призупинити цю справу, допомогти провести експертизу і провести ті заходи, які не призвели б до обвалу,

– зазначив Труханов.

Мер додав, що старий житловий фонд міста перебуває у занедбаному стані, а у міському бюджеті на його реставрацію немає грошей.

Обвал будинку в Одесі: основне

Ввечері 18 травня в Одесі, на вулиці Торговій обвалилася частина житлового будинку.

Зруйнована частина будівлі з першого по третій поверх.

Постраждалих і жертв в результаті обвалу немає.

Інформація про обвал надійшла в ДСНС приблизно о 17:00, станом на 20:00 роботи по розбиранню будівельних конструкцій вирішили припинити.

Що відомо про будинок, який обвалився в Одесі?Це архітектурна пам’ятка – прибутковий дім Бенетато, який звели ще у 1890 році. Будівля розташована в історичному центрі Одеси, поблизу Одеського міського саду та академічного музично-драматичного театру імені Василька.