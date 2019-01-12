Обвал павільйону в Харкові: що відомо про інцидент та стан постраждалих

У п'ятницю, 11 січня, у Харкові на голови перехожих упав павільйон. Інцидент трапився близько восьмої години вечора на одному з ринків. Під завалом із металевих риштувань та снігу опинилися троє людей. Зараз поліція з'ясовує, кому належала будівля і що спричинило падіння та травми випадкових перехожих.

Ринок, де відбувся обвал, розташований поруч зі станцією метро Олександра Масельського. Тож через торговельний майданчик щодня проходить безліч людей. О 19:45 на одному з таких маршрутів просто на голови перехожих впав недобудований павільйон.

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В'ячеслав Муращенко, який перебував поруч на момент обвалу, розповів, що почув спершу тільки незрозумілий звук, а потім прибігла дівчина і почала просити про допомогу: мовляв, завалило людей.

Під металевими конструкціями опинилися троє перехожих. Першими на допомогу кинулися ті, хто був на ринку. Один із чоловіків спочатку підліз під стріху, а потім кілька людей почали підіймати її. Учасник подій Олександр Олександров пригадав, що з-під завалів витягнули закривавлену дівчину.



Під металевими конструкціями опинилися троє перехожих

Рятувальники дістали з пастки трьох жінок – 27, 28 і 68 років. Їх до лікарні забрала швидка. У двох виявили закриті черепно-мозкові травми та забиття, а в наймолодшої дівчини – травма грудної клітини та перелом хребта.

Місцеві мешканці наголошують, що для них інцидент несподіванкою не став. Зокрема, пані Ірина розповіла, що наслідки снігопаду ніхто не прибирає. Та і наскільки якісно будували павільйон – не зрозуміло.



Рятувальники дістали з пастки трьох жінок – 27, 28 і 68 років

Завал повністю розібрали за півгодини. Обласні фахівці попередньо інформують, що дах павільйону обвалився під вагою снігу. Точну причину назвуть після перевірки.

Ігор Лупандін, речник управління ДСНС у Харківській області, заявив, що наразі правоохоронці з'ясовують, з якою метою тут були встановлені павільйон, а також уточнюють, кому належать ці конструкції. Мерія ж поки інформує, що майданчик належить приватним особам, а павільйон перебував на реконструкції, були зведені тільки каркас і дах.

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У поліції вже розпочали кримінальні провадження за двома статтями: порушення правил безпеки та службова недбалість. Винним загрожує до восьми років за ґратами.

Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що у результаті обвалу накриття торгового ряду на Червоному ринку в окупованій Макіївці до лікарень потрапили четверо осіб. Причину обвалу встановлюють, за свідченням очевидців він трапився через нагромадження снігу на даху.