В окупованій Макіївці обвалився дах торгового ряду, є постраждалі: фото та відео
В окупованій проросійськими бойовиками Макіївці вдень 11 січня обвалилося накриття торгового ряду на Червоному ринку. Обвал трапився через велику кількість снігу, що нагромадилась на накритті.
Про це інформує "Громадське" з посиланням на інформацію, отриману від місцевих жителів.
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Так, очевидці заявили, що дах торгового ряду впав під вагою снігу.
Як пише в Twitter блогер Necro Mancer, на Червоному ринку впав каркас, дах. За його словами, постраждали три людини.
Побило людей. Ноги, руки поламані. Приїхало МНС, пожежники. Ринок перекритий,
– йдеться в повідомленні.
За словами місцевих мешканців, перехожі лопатами допомагали розбирати завали та витягати людей.
Дивіться відео: в Макіївці обвалився дах торгового ряду на ринку