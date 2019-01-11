В окупованій Макіївці обвалився дах торгового ряду, є постраждалі: фото та відео

В окупованій проросійськими бойовиками Макіївці вдень 11 січня обвалилося накриття торгового ряду на Червоному ринку. Обвал трапився через велику кількість снігу, що нагромадилась на накритті.

Про це інформує "Громадське" з посиланням на інформацію, отриману від місцевих жителів.

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Так, очевидці заявили, що дах торгового ряду впав під вагою снігу.

Як пише в Twitter блогер Necro Mancer, на Червоному ринку впав каркас, дах. За його словами, постраждали три людини.

Побило людей. Ноги, руки поламані. Приїхало МНС, пожежники. Ринок перекритий,

– йдеться в повідомленні.

За словами місцевих мешканців, перехожі лопатами допомагали розбирати завали та витягати людей.

#Макеевка: "На Красном рынке упал каркас, крыша. Побило людей. Ноги, руки поломаны. Приехало МЧС, пожарные. Рынок перекрыт".

- длинный открытый торговый ряд,от менял до остановки который

- весь ряд обрушило там где флаги продавали, носки

- пострадали 3челhttps://t.co/LC4hbBbWBD pic.twitter.com/Q07eKOtUGj — Necro Mancer (@666_mancer) 11 січня 2019 р.

Дивіться відео: в Макіївці обвалився дах торгового ряду на ринку