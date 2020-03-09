Ціни на нафту впали на 30%: це найсильніший обвал з 1991 року

ОПЕК та Росія не змогли домовитися про зниження рівня видобутку нафти. У результаті ціни на нафту впали на 30%. Це найвідчутніший обвал н, починаючи з 1991 року.

Про потужне падіння цін на нафту повідомляє CNN. Попередній раз такого рівня ціни на нафту сягнули у 1991 році, коли почалася війна в Перській затоці.

Як наслідок Курс рубля до долара різко впав через обвал цін на нафту

Що відомо про ціни на нафту

Ціна нафти американської марки WTI впала на 30%. Якщо 6 березня торги закрилися на позначці 41,28 долара за барель, то вже 9 березня нафту продають за менше, ніж 29 доларів.

Вартість північноморського сорту Brent впала за ніч майже на 14 доларів за барель. Тепер вона коштує 31,27 долара. Торги північноморською нафтою 7 березня завершилися на рівні 45,54 долара за барель.

Чому нафта так подешевшала

Зниження цін пов'язане зі зривом нафтової угоди між ОПЕК і Росією. Договір офіційно втратить чинність наприкінці березня.

Внаслідок поширення по всьому світі коронавірусу попит на нафту впав. Росія ж відмовилася скорочувати виробництво нафти. А Саудівська Аравія ще більше загострила ситуацію. Як пояснюють експерти, королівство знизило ціни на постачання у квітні на 6-8 доларів. У Саудівській Аравії вдалися до цього, щоб повернути собі частку ринку та натиснути на Росію.

Детальніше Саудівська Аравія оголосила "нафтову війну" через Росію: ціни на нафту різко обвалилися

Зверніть увагу! Відповідно до статистики, попередній рекорд одноденного процентного падіння цін на нафту зафіксували у США у вересні 2001 року. Тоді нафта подешевшала на 15%.

Падіння цін на нафту вплинуло і на фондові біржі. Там стався обвал.

Як зниження цін на нафту вплинуло на фондові ринки

торги на S&P 500 довелося зупинити після падіння на 5%;

ф'ючерси Dow знизилися на 4,9%, Nasdaq Composite – на 4,8%.

Гонконзька біржа просіла на 3,5%, Південнокорейська – на 4%, Шанхайська – на 2,5%.

в Австралії індекс S&P/ASX 200 знизився на рекордні за 11 років 6,3%;

на міжнародному валютному ринку обвалився курс російського рубля. Долар виріс до 73,29 рубля. А це найвища вартість американської валюти з березня 2016 року.

Що відомо про ОПЕК?ОПЕК – міжнародна міжурядова організація, створена країнами-експортерами нафти. Її основною метою є контроль за розподіленням квот на видобуток нафти. Країни-члени ОПЕК контролюють близько 2 третин світових запасів нафти. До складу ОПЕК входять 14 країн: Алжир, Ангола, Венесуела, Габон, Іран, Ірак, Конго, Кувейт, Лівія, Об'єднані Арабські Емірати, Нігерія, Саудівська Аравія, Екваторіальна Гвінея й Еквадор.