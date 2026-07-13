В Україні створюють новий рід військ: для чого, хто очолить його

У Збройних Силах України створять Об'єднані сили швидкого реагування. Це окремий рід війська, у якому об'єднають найбоєздатніші військові частини з досвідом ведення наступальних дій.

Про це повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Дмитро Лиховій в коментарях LIGA.net та "РБК-Україна".

Що відомо про створення Об'єднаних сил швидкого реагування?

Об'єднані сили швидкого реагування (ОСШР) у складі Сухопутних військ. Це буде новий окремий рід сил ЗСУ, який оперативно реагуватиме на загрози та виконуватиме завдання на найважливіших ділянках фронту.

За словами речника Генерального штабу ЗСУ Дмитра Лиховія, створення ОСШР є частиною посилення бойових можливостей української армії.

ЗСУ враховують усі виклики війни, що змінюється, нарощують бойові спроможності для підвищення стійкості оборони та ведення активних наступальних дій,

– зазначив він.

Очолить новий рід сил бригадний генерал Дмитро Волошин, який раніше командував 8-м корпусом Десантно-штурмових військ.



Дмитро Волошин стане очільником Об'єднаних сил швидкого реагування ЗСУ / Фото ДШВ ЗСУ

Головним завданням ОСШР стане не постійна оборона окремих ділянок фронту, а швидке реагування на загрози, посилення українських військ і проведення наступальних та контрнаступальних операцій.

"Ці мобільні та дієві сили будуть одним із ключових елементів підвищення наступального потенціалу нашого війська, адже застосовуватимуться там, де це найбільш необхідно", – наголосив Лиховій.

До складу Об'єднаних сил швидкого реагування увійдуть командування, окремі штурмові бригади, полки й батальйони, підрозділи безпілотних систем, артилерія та частини забезпечення. Основу нового роду військ складуть підрозділи, які вже мають бойовий досвід.

Ідеться про зведення в єдиний рід сил найбільш боєздатних військових частин із досвідом наступальних дій. Це дозволить сформувати якісно новий інструмент швидкого реагування,

– додали в Генштабі.

У Генштабі також зазначили, що створення ОСШР має покращити підготовку військ до інтенсивних бойових дій, сприяти формуванню резервів і забезпечити відбір найбільш підготовлених та вмотивованих військовослужбовців.

Нагадаємо, указ про створення Об'єднаних сил швидкого реагування Володимир Зеленський підписав 10 липня. Президент наголосив, що це має бути сучасна технологічна структура, здатна оперативно діяти в умовах змінної бойової обстановки.