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      СПРАВА САДОВОГО ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Обыватели готовы голосовать за тех, кто сознательно обкрадывает их всех

      57 Читать новость на русском
      Забудьте про большинство / Спілка блогерів України

      В Украине есть "секта свидетелей идеального избирателя". Эти люди боготворят обывателя. Верят в сермяжную правду. "Маленький человек" для них – это носитель финальной правды, духа свободы и идеалов процветания.

      На самом деле, принадлежность к большинству не означает ровным счетом ничего. Большинство всегда состоит из ситуативных меньшинств и способно раскалываться на группы любого размера. Оно может ошибаться. Может быть инфантильным. Может недооценивать риски. Оно может быть каким угодно – и любые попытки водрузить "маленького человека" на этический пьедестал чаще всего заканчиваются плохо.

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      Вдобавок природа любой коррупции состоит в том, что от нее проигрывают все, но по чуть-чуть, а выигрывают немногие – но много. И эти немногие готовы инвестировать в общественное мнение. То самое, которое, в конечном счете, будет готово бить по рукам тех, кто станет пытаться навести порядок.

      Именно поэтому нет никакого идеального рецепта политической карьеры.

      Наш мир устроен сложно. Он требует сложных знаний и сложных решений. И очень часто рецепт лечения страны требует непопулярных шагов. А потому любой политик-популист рано или поздно оказывается перед очень простым выбором: либо он предает своего избирателя, либо он предает страну.

      Последняя социология довольно показательна. Украинские граждане не хотят приватизации, рынка земли и легализации азартного бизнеса. Те, кто наживается на нынешнем положении дел, сумели продать им эти идеи. И теперь обыватели готовы голосовать за тех, кто сознательно обкрадывает их всех.

      При этом те же самые украинские обыватели поддерживают переговоры с Москвой, разведение войск и верят в достижимость мира. И никого не смущает тот факт, что за все это придется платить России цену, которую она попросит. Отечественный обыватель убежден в том, что Киев на переговорах попросту не был готов подбирать интонации. А если подберет – все вернется на круги своя.

      Большинство – это всегда объект чужих манипуляций. Нет никакой "невидимой руки" на рынке мнений. При желании и усердии можно продать обывателю любую идею. Можно посеять в нем зерна любых сомнений. Можно убедить его голосовать за людей с самыми низменными целями и задачами. И тот, кто будет предлагать стране горькие пилюли – всегда проиграет торговцам сладким плацебо.

      А потому я не люблю ссылки на большинство. Любые разговоры о нем всегда отдают спекуляцией. Общество может быть инфантильным – и не стоит воспринимать его желания как истину в финальной инстанции.

      Те, кто утверждают обратное, либо ничего не понимают, либо все понимают и делают это сознательно.

      Но разница между идиотами и подлецами не столь уж и принципиальна, если мерять последствиями.

      Источник: Крым.Реалии

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      Автор: Павло Казарін
      Теги: Новини політики Новини України Публікації Війна на Донбасі Розведення військ Статті Російська пропаганда
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