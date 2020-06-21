Підлога раптом провалилась вниз: моторошні деталі очевидців про вибух газу в Києві – відео
Очевидці розповіли шокуючі обставини вибуху газу в багатоповерхівці на Позняках у Києві 21 червня. За їхніми словами, люди ще перебувають під завалами.
За збігом обставин вибух стався поблизу дому глави Інституту Нацпам'яті Антона Дробовича. Він поділився деталями вибуху на своїй фейсбук-сторінці.
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Що розповідають очевидці про вибух газу в багатоповерхівці
- За словами Дробовича, мешканці під домом кажуть, що сусіди були вдома, а одна жінка вийшла з квартири у справах, а тепер нема куди повертатися.
- Він додав, що вона намагається прорватися в сльозах назад додому, каже, що чоловік вдома лишився – рятувальники не пускають.
- Газ перекрили хвилин за 10 – 15 хвилин після вибуху у всьому домі. Водночас люди говорять, що тиждень тому познімали лічильники для заміни.
Квартира, яка була над сьомим поверхом просто провалилася вниз. В один момент впала підлога, а в квартиру на п'ятому поверсі провалилася більшість перекриттів і речей з усіх верхніх зруйнованих квартир,
– розповів Дробович.
Ще одна жінка розповіла, як рятувалась після вибуху. За її словами, вона прокинулася від того, що її немов би щось сильно штовхнуло і підкинуло вгору.
Виникло відчуття паніки. Ще толком не знаючи і не розуміючи, що сталося, я побігла до вхідних дверей. Вони не відкривалася. Заклинило. В цей час в двері подзвонив сусід і я крикнула, що мене заблокувало. Він буквально виламав двері. Я забігла до нього в квартиру і побачила, що від його квартири залишилася тільки частина – коридор уцілів, а от замість однієї кімнати залишилася суцільна діра, кімнати не залишилося фактично,
– розповіла вона в коментарі виданню "Голос UA".
Вона додала, що протягом години її та інших мешканців пожежники евакуювали через дах. Однак люди не змогли забрати речі.
Що відомо про вибух газу в Києві станом на 11:30
- В одній з багатоповерхівок Києва 21 червня стався потужний вибух, ймовірно, через витік газу. Внаслідок цього пошкоджені одразу кілька поверхів.
- Рятувальники залучили 75 людей та 15 одиниць техніки.
- В ДСНС кажуть, що загинула одна людина, ще троє перебувають під завалами. Водночас в ЗМІ говорять про шістьох людей, яких ще не змогли витягнути.
- Зараз поліція оточила територію і нікого туди не пускає. Співробітники ДСНС перевіряють кожен під'їзд на предмет витоку газу.
Дивіться відео Антона Дробовича з місця вибуху газу в Києві: