Очевидці розповіли шокуючі обставини вибуху газу в багатоповерхівці на Позняках у Києві 21 червня. За їхніми словами, люди ще перебувають під завалами.

За збігом обставин вибух стався поблизу дому глави Інституту Нацпам'яті Антона Дробовича. Він поділився деталями вибуху на своїй фейсбук-сторінці.

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Що розповідають очевидці про вибух газу в багатоповерхівці

За словами Дробовича, мешканці під домом кажуть, що сусіди були вдома, а одна жінка вийшла з квартири у справах, а тепер нема куди повертатися.

Він додав, що вона намагається прорватися в сльозах назад додому, каже, що чоловік вдома лишився – рятувальники не пускають.

Газ перекрили хвилин за 10 – 15 хвилин після вибуху у всьому домі. Водночас люди говорять, що тиждень тому познімали лічильники для заміни.

Квартира, яка була над сьомим поверхом просто провалилася вниз. В один момент впала підлога, а в квартиру на п'ятому поверсі провалилася більшість перекриттів і речей з усіх верхніх зруйнованих квартир,

– розповів Дробович.

Ще одна жінка розповіла, як рятувалась після вибуху. За її словами, вона прокинулася від того, що її немов би щось сильно штовхнуло і підкинуло вгору.

Виникло відчуття паніки. Ще толком не знаючи і не розуміючи, що сталося, я побігла до вхідних дверей. Вони не відкривалася. Заклинило. В цей час в двері подзвонив сусід і я крикнула, що мене заблокувало. Він буквально виламав двері. Я забігла до нього в квартиру і побачила, що від його квартири залишилася тільки частина – коридор уцілів, а от замість однієї кімнати залишилася суцільна діра, кімнати не залишилося фактично,

– розповіла вона в коментарі виданню "Голос UA".

Вона додала, що протягом години її та інших мешканців пожежники евакуювали через дах. Однак люди не змогли забрати речі.

Що відомо про вибух газу в Києві станом на 11:30

В одній з багатоповерхівок Києва 21 червня стався потужний вибух, ймовірно, через витік газу. Внаслідок цього пошкоджені одразу кілька поверхів.

Рятувальники залучили 75 людей та 15 одиниць техніки.

В ДСНС кажуть, що загинула одна людина , ще троє перебувають під завалами. Водночас в ЗМІ говорять про шістьох людей, яких ще не змогли витягнути.

, ще троє перебувають під завалами. Водночас в ЗМІ говорять про шістьох людей, яких ще не змогли витягнути. Зараз поліція оточила територію і нікого туди не пускає. Співробітники ДСНС перевіряють кожен під'їзд на предмет витоку газу.

Дивіться відео Антона Дробовича з місця вибуху газу в Києві: