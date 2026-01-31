Путін втрачає витримку: у Держдумі вибухнули новими погрозами Україні

Голова Держдуми Вячеслав Володін закликав військових та владу країни використати проти України так звану "зброю помсти". Такі заяви озвучила людина, яка входить до близького оточення Володимира Путіна.

Як зауважив 24 Каналу генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, саме цій довіреній особі російський диктатор міг наказати озвучити подібні слова. Адже очільник Кремля не може цього говорити.

Дивіться також Грають брудно, – політолог пояснив, чому Кремль заговорив про "паузу в ударах"

Кремль загострює риторику

Подібні виступи можна розцінювати як пряму стратегічну загрозу. Зрозуміло, що очільник Держдуми не є керівником військової сфери, але він озвучив політичний курс Росії. Без вказівки Путіна жоден чиновник не може такого говорити.

Скоріш за все, надійшла вказівка збільшити градус напруги під час перемовного процесу. Адже Україна не погоджується на відмову від Донбасу, Запорізької АЕС, наполягає на гарантіях безпеки, вступі в НАТО. Для росіян це нібито загрози,

– сказав Микола Маломуж.

Серед російських парламентарів є думки про більш радикальні кроки, завдання ударів ядерними засобами. Ба більше, такі погрози озвучують навіть щодо Європи. Але тоді не вдасться уникнути втягування США у війну. Крім цього, проти застосування ядерної зброї категорично виступає Китай.

Що спонукало чиновників до таких заяв?

Насамперед причина в тому, що у росіян на фронті немає успіхів, а українці не здаються навіть попри постійні ворожі обстріли. Це зовсім не те, на що розраховував Путін.

Він втрачає витримку, тому дає вказівку Володіну, Медведєву, Лаврову та іншим говорити про продовження війни, застосування зброї. Така модель лише підтверджує, що він не досягає цілей. Перспектив немає, а вести війну стає дедалі складніше,

– наголосив генерал армії.

З огляду на все це Путін хоче принаймні досягти успіху з мирною угодою, дотиснути щодо Донбасу та подати все це як перемогу Росії. Але Україна не погоджується, тому очільник Кремля сьогодні як загнаний звір, який намагається погрожувати.

Він розуміє, що може домінувати й змусити когось слухати лише завдяки ядерній зброї, тому ця тема так часто лунає у його риториці. Саме через постійний терор Росія намагається показати нібито ще має ресурси. Хоча це зовсім не так.

Ба більше, оточення російського диктатора також не бачить перспектив продовження війни. Навіть пересічні росіяни хочуть, щоб вона закінчилася, але, звісно, на умовах Росії. Цього ніколи не дозволить Україна.

Останні заяви Кремля щодо війни